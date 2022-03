Zemřela první dáma karlovarského filmového festivalu Eva Zaoralová. Bylo jí 89 let

Ve čtvrtek večer zemřela dlouholetá umělecká ředitelka karlovarského filmového festivalu Eva Zaoralová. Bylo jí 89 let. S festivalem spojila 25 let svého života. Spolu s Jiřím Bartoškou a dalšími spolupracovníky se jí podařilo festival vyzdvihnout mezi nejprestižnější filmové události v Evropě. Zaoralová vystudovala češtinu, francouzštinu a italštinu na Karlově univerzitě v Praze. V minulosti vedla například časopis Film a doba. Aktualizováno Praha 9:38 11. 3. 2022 (Aktualizováno: 10:50 11. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Zaoralová | Foto: Vojtěch Havlík | Zdroj: Český rozhlas

Eva Zaoralová je také držitelkou několika prestižních ocenění, třeba plakety s palmou z francouzského filmového festivalu v Cannes za dlouholetou žurnalistickou činnost. Prezident Václav Klaus jí udělil v roce 2010 medaili Za zásluhy 2. stupně. V roce 2012 se stala držitelkou francouzského vyznamenání Řádu umění a literatury.

Cenou za umělecký přínos na ni pamatoval před lety i karlovarský filmový festival a v roce 2017 získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii.

„Když jsme začínali, tak jsem ani já nevěděla, jak se dělá program. Věděla jsem, že by to měly být dobré filmy a kde se vybírají. Všechno jsme se časem naučili. Spolupracovali se mnou jednotlivci, třeba Ondřej Zach. Festival se ale časem proměnil. Asi i proto, že se nám už v někdy 90. letech podařilo publikum upoutat. Začali sem jezdit kvůli zajímavým filmům,” vyprávěla o začátcích filmového festivalu v červenci 2018 na Českém rozhlase Plus.

Eva Zaoralová a Jiří Barrtoška, TK 54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký na ni vzpomínal: „Eva Zaoralová ovlivnila významným způsobem české psaní a uvažování o filmu, které pro ni, jsem přesvědčený, kořenilo především v poválečných kinematografiích evropských, ale nejen evropských.“

Tlumočení i články a publikace

Zaoralová se narodila 28. listopadu 1932 v Praze. Vystudovala francouzštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překládala z italštiny a francouzštiny, například Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho či Georgese Simenona. Působila jako tlumočnice a překladatelka, od začátku 60. let spolupracovala s filmovými časopisy Kino a Film a doba, současně s časopisem Světová literatura a s nakladatelstvím Odeon.

Napsala řadu článků a publikací věnovaných především francouzskému a italskému filmu, přednášela dějiny filmu na FAMU. Kromě dlouholetého působení ve vedení filmového festivalu v Karlových Varech zasedala v porotách mnoha významných filmových festivalů, mimo jiné v Cannes, Berlíně či Benátkách.