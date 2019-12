Evropským filmovým cenám vládla Favoritka. Nejlepšími herci roku jsou Banderas a Colmanová

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 32. EVROPSKÝCH FILMOVÝCH CEN

Nejlepší film

Favoritka

Nejlepší komedie

Favoritka

Nejlepší režisér

Yorgos Lanthimos (Favoritka)

Nejlepší scénář

Céline Sciamma (Portrét dívky v plamenech)

Nejlepší herec

Antonio Banderas (Bolest a sláva)

Nejlepší herečka

Olivia Colmanová (Favoritka)

Nejlepší dokument

For Sama

Nejlepší animovaný film

Buñuel in The Labyrinth of The Turtles (Španělsko / Nizozemí)

Nejlepší krátký film

The Christmas Gift (Rumunsko / Španělsko)

Objev roku (Cena FIPRESCI)

Bídníci (r. Ladj Ly)

Nejlepší televizní seriál

Babylon Berlín

Nejlepší kamera

Robbie Ryan (Favoritka)

Nejlepší střih

Yorgos Mavropsaridis (Favoritka)

Nejlepší výprava

Antxon Gómez (Bolest a sláva)

Nejlepší kostýmy

Sandy Powellová (Favoritka)

Nejlepší masky

Nadia Staceyová (Favoritka)

Nejlepší hudba

John Gürtler (Narušitel systému)

Nejlepší zvuk

Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova a Laurent Chassaigne (A Twelve-year Night)

Nejlepší vizuální efekty

Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirvová, Jesper Brodersen a Torgeir Busch (About Endlessness)

Cena za celoživotní dílo

Werner Herzog

Cena za přínos evropské kinematografii

Juliet Binoche

Univerzitní filmová cena

Portrét dívky v plamenech

Cena diváků

Studená válka