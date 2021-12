Myši patří do nebe bez ceny. Nejlepším animovaným filmem se na evropských Oscarech stal snímek Utéct

Evropské filmové ceny, které bývají označovány za evropské Oscary, se v sobotu předávají v Berlíně. Na hlavní ocenění pro nejlepší evropský film roku bylo nominováno pět snímků: finský Kupé č. 6, bosenský Quo vadis, Aida?, britský Otec, italský Boží ruka a francouzský Titan. Většina uvedených filmů vznikla v mezinárodních koprodukcích.

Na vyhlášení absolutního vítěze se ještě čeká. Loni získala cenu pro nejlepší evropský film tragikomedie Chlast dánského režiséra Thomase Vinterberga.

Film Myši patří do nebe vznikl v česko-francouzsko-polsko-slovenské koprodukci podle knížky Ivy Procházkové, scénář napsali Alice Nellis a Richard Malatinský. Své hlasy zvířecím animovaným hrdinům ve filmu propůjčili například Ondřej Vetchý, Matouš Ruml, Lukáš Pavlásek, Martin Stránský, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Barbora Hrzánová či Matěj Ruppert.

The award European Animated Feature Film 2021 goes to FLEE by Jonas Poher Rasmussen. #europeanfilmawards pic.twitter.com/X6b8eIgjvO