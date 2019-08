Český film Extase se po 85 letech vrátil na festival v Benátkách. Dříve šokoval nahotou hlavní herečky

Šéf benátského filmového festivalu Alberto Barbera na úvod ocenil práci Národního filmového archivu a boloňské restaurátorské dílny L'immagine Ritrovata. Původní kopie české verze Extase se totiž nedochovala a restaurátoři tak museli film sestavovat z různě kvalitních kopií.

„Už je tam strašně moc mezikroků, takže ty chyby, nedostatky nebo znaky zubu času jsou už vkopírované na filmových pásech. Jsou jak ve zvuku, tak v obraze,“ popisuje pro Radiožurnál Kurátor hudby Národního filmového archivu Jonáš Kucharský.

Použitelné kousky filmu restaurátoři vybírali ze tří různých kopií. Díky tomu se jim podařilo najít i některé zajímavé úryvky.

„Povedlo se nám dokonce zrestaurovat původní zvukový titulek české verze, který nemáme zachovaný v žádném materiálu. Ale díky využití mnichovské kopie máme tentokrát naprosto kompletní titulek ve zvuku,“ dodal Kucharský.

V roce 1934 způsobila Extase v Benátkách skandál především kvůli nahým scénám Hedy Kieslerové, později známé jako Hedy Lamarr. Na tehdejší dobu lechtivý obsah ale film proslavil a také ho s benátským festivalem neodmyslitelně spojil.

„Pamatuji si, že když jsem studoval kinematografii a v jedné z knížek byla fotka Hedy Lamarr a u ní popisek, že odehrála vůbec první nahou scénu v běžném filmu, byl to tehdy opravdu velký poprask. Itálie byla navíc v té době sice otevřená různým experimentům, zároveň ale byli na vzestupu fašisté, takže politická scéna byla dost tvrdá.“

„Proti filmu navíc bojoval Vatikán a později i manžel Hedy Lamarr, který se snažil skoupit všechny kopie. Ale možná největším skandálem, že Hedy Lamarr byla na tu dobu velmi nezávislá a silná žena,“ dodává Stefano Francia di Celle, kurátor sekce Venice Classic, ve které se Extase promítala.

Do kina Sala Darsena přilákala Extase na 1500 lidí. Čeští diváci dostanou šanci podívat se na digitálně zrestaurovanou verzi zřejmě na přelomu roku za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Nabarvené ptáče v Benátkách

Mezinárodní filmový festival v Benátkách začne oficiálně ve středu večer projekcí soutěžního francouzsko-japonského filmu La Vérité (Pravda) režiséra Hirokazua Kore'edy. Mezi 21 uchazeči o Zlatého lva, hlavní cenu festivalu, je i český snímek Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Ten má být publiku poprvé představen příští pondělí.

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl přitom už v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Hlavní ocenění v Benátkách získal v roce 1947 český film Siréna.

O Zlatého lva bude drama Nabarvené ptáče soupeřit s takovými díly jako The Laundromat (Prádelna) amerického režiséra Stevena Soderbergha, Guest of Honour (Čestný host) Kanaďana Atoma Egoyana nebo Om det oändliga (O nekonečnosti) švédského filmaře Roye Anderssona.

Kontroverzní 86letý francouzsko-polský režisér Roman Polanski do soutěže posílá své historické drama J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře. Zatím není jasné, zda tvůrce, který se v USA se před čtyřmi desítkami let přiznal k pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou, na festival osobně dostaví.

Ve městě na laguně jsou očekávány herecké hvězdy jako Meryl Streepová, Brad Pitt, Johnny Depp nebo Scarlett Johanssonová. Na závěr přehlídky by se mohl ukázat i frontman rockové kapely The Rolling Stones Mick Jagger, který účinkuje v závěrečném filmu benátského festivalu The Burnt Orange Heresy. Festival potrvá do 7. září.