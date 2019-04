Fanoušci ‚marvelovek‘ si musí dávat pozor na pitný režim. Do kin jde tříhodinový film Avengers: Endgame

Čeští fanoušci komiksových filmů jsou od rána nejspíš jako na trní! Ve středu do kin přichází zatím poslední díl ságy o Avengerech s podtitulem Endgame - tedy konečná hra. Superhrdinové v minulém snímku utrpěli velké ztráty, půlka vesmíru se doslova rozpadla v prach. Jen trailer, který začíná tím, že Tonymu Starkovi - tedy Ironmanovi - došel v jeho lodi vzduch, má na Youtube téměř už miliardu zhlédnutí. Česká republika 13:10 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud byste se chtěli večer podívat na nový a dlouho očekávaný film od studia Marvel a předtím jste nic z jeho produkce neviděli, potřebovali byste minimálně několikadenní přípravu. Být v obraze totiž znamená vidět ve správném chronologickém pořadí 21 filmů. Pro 'začátečníky' jsme připravili dokonce správné pořadí, najdete ho na konci článku.

Jak je vidět, marvelovský vesmír je obrovský a vše souvisí se vším, třeba na konci většiny filmů – tedy po titulcích – najdete upoutávku na pokračování a fanoušci na ni netrpělivě čekají. I tak studio drží diváky v napětí.

Komiksový Aquaman je bláznivá podvodní jízda, která dovoluje divákovi na dvě hodiny vypnout

A pak jsou tu takové drobnosti jako „cameo“, tedy česky štěk, Stana Lee, zakladatele studia Marvel a tvůrce většiny superhrdinů. V téměř každém marvelovském filmu měl už od 80. let takovou roli a to i v tom posledním o Captain Marvel. A prý ho uvidíme i večer a to přesto, že loni v 96 letech zemřel. Svá camea natočil dopředu. Mimochodem Leeho nejoblíbenějším superhrdinou byl Iron man.

Přímou konkurencí studia Marvel je vydavatelství DC Comics. Do jeho stáje patří třeba Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman a další. DC vesmír je podle některých fanoušků hodně temný a méně vtipný než svět Marvela. Výjimkou je například Aquaman, který uhranul barevným podvodním světem a osedlanými žraloky.

