Zadlužený Febiofest shání nového majitele. ‚Hledám všechny způsoby, jak moje dítě zachránit,‘ říká Fenič

Společnost provozující filmový festival Febiofest jej už nesmí dál pořádat, v pondělí to oznámil zakladatel festivalu Fero Fenič. Do svého vlastnictví získal zpátky ochranné známky Febiofestu a hledá nového vlastníka, který by mohl v pořádání filmové přehlídky v Praze pokračovat. Současně odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal.

