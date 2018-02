Na Febiofest přijede scenárista britského seriálu Sherlock. Představí svůj televizní cyklus Queers

Mezinárodní filmový festival Febiofest odhalil dalšího významného hosta svého nadcházejícího 25. ročníku. Svůj režijní počin Queers uvede v pátek 16. března britský scenárista a herec Mark Gatiss. Festival v sekci zaměřené na LGBTQ tematiku dále nabídne v české premiéře například kandidáta na Oscara Dej mi své jméno nebo snímek Neposlušnost s Rachel Weiszovou a Rachel McAdamsovou. Praha 19:24 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Gatiss na Comic Conu (foto z roku 2016) | Foto: Gage Skidmore | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

Osmidílný televizní cyklus Queers zobrazuje osobní příběhy z britských queer dějin, které jsou pojaté jako několikaminutové monology do kamery. Gatiss sérii natočil k 50letému výročí dekriminalizace homosexuality ve Velké Británii. Mezi vypravěči uvidíme například Bena Whishawa, Alana Cumminga nebo Gemmu Whelanovou.

Gatiss je jedním z tvůrců legendární komediální skupiny Liga gentlemanů. Jako spoluautor přivedl spolu se Stevenem Moffatem geniálního detektiva Sherlocka Holmese do moderní doby, a navíc si vedle Benedicta Cumberbatche a Martina Freemana zahrál roli Mycrofta Holmese. Seriál Sherlock, který má dosud čtyři série, získal celkem devět Emmy a 12 cen Britské filmové a televizní akademie.

Gatiss vedle toho také stojí za scénáři k několika epizodám kultovního seriálu Doctor Who, ve kterém si opět i párkrát zahrál. Jeho tvář ale bude povědomá i fanouškům seriálů Hra o trůny nebo Střelný prach.

Queer romance a jiné premiéry

Z queer kinematografie se na festivalu představí třeba letní lovestory Dej mi své jméno (Call Me By Your Name) italského režiséra Lucy Guadagnina nebo Neposlušnost chilského filmaře Sebastiána Lelia, jehož loňské drama Fantastická žena je nominováno na Oscara v kategorii cizojazyčných snímků.

Febiofest dále uvede také film Tlumočník s Jiřím Menzelem, který má tento víkend světovou premiéru na Berlinale, nebo například drama Do větru o neobvyklém milostném trojúhelníku. V sekci dokumentů se pak diváci mohou těšit na přírodopisnou Planetu Česko, Komplex Epopoje o cestě Muchova souboru pláten po Japonsku nebo Archu světel a stínů o amerických filmařích.

Ke 25 letům své existence rozšíří festival svůj doprovodný program na Václavské náměstí v Praze, kde bude uvnitř Festivalového stanu promítat denně od 10 do 20 hodin zdarma snímky připomínající založení Československa.

V dopoledních hodinách to budou především projekce věnované dětským divákům, po poledni pak dokumentární a studentské filmy. Večery budou patřit zase výběru toho nejlepšího, co u nás v rámci filmu za posledních 100 let vzniklo.

25. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest proběhne od 15. do 23. března v Praze, následně se rozjede do regionů. V hlavním městě se bude promítat v kinech Cinestar na Andělu a na Černém Mostě nebo v kině Ponrepo.