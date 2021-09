Na Febiofest letos přijede britský herec James McAvoy i režisér historického seriálu Koruna

Na filmovou přehlídku Febiofest přijede anglický režisér Stephen Daldry. Filmař, který režíroval některé díly historického seriálu Koruna nebo hudební drama Billy Elliot, představí na 28. ročníku festivalu snímek Together. Společně s režisérem dorazí i hlavní hrdina filmu herec James McAvoy. Febiofest začne v Praze 17. září a představí podle výkonné ředitelky Marty Švecové-Lamperové více než stovku snímků. Praha 17:12 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský herec James McAvoy dorazí na 28. ročník Febiofestu. | Zdroj: Reuters

Zahajovacím filmem 28. ročníku Febiofestu bude 17. září nejnovější snímek Woodyho Allena Festival pana Rifkina. Zakončí ho Oscary oceněný film Otec s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli. Cenu Kristián letos obdrží herec Jiří Lábus, herečka Božidara Turzonovová a britský producent Mike Downey. Festival potrvá do 24. září.

Febiofest představí více než 100 filmů, které jeho organizátoři vybrali jako to nejzajímavější, co současná světová i česká kinematografie nabízí. Po pražské části, která se odehraje ve Slovanském domě a na dalších místech v hlavním městě, vyrazí do kin po celé republice.

Mike Downey je jedním z nejvýznamnějších evropských nezávislých producentů. Febiofest v roce 2015 uvedl čtveřici jeho producentských počinů. Koprodukoval mimo jiné film Šarlatán a od roku 2020 je předsedou Evropské filmové akademie. Ta od roku 1998 uděluje Evropské filmové ceny, kterým se říká evropské Oscary. Z nabídky Febiofestu je osm snímků v širší nominaci letošní soutěže.

Nová sekce

Pořadatelé již dříve oznámili, že festival letos přidává ke svým tradičním součástem jako novinku sekci VR Cinema. Filmy ve virtuální realitě ve formátu 360 stupňů se budou promítat během festivalového víkendu ve speciálním VR kině v Centru současného umění DOX.

Hlavní soutěž, Soutěž komedií, Delikatesy z Východu, Queer Now, Planet Dark pro náročné diváky, Generace s programem pro celou rodinu a další sekce se představí v ustálené formě. Změn oproti tomu doznala sekce Panorama, která bude mít poprvé dvě části. V první, nazvané Ikony, se představí snímky režisérů zvučných jmen a ve druhé části Nové proudy dostanou prostor mladí tvůrci, jejichž filmy rezonovaly na světových festivalech.