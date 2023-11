Filmový festival Febiofest jde do konkurzu. Dluhy se nedařilo splácet ani přes dary investorů

Největší filmový festival v Praze Febiofest jde do konkurzu, zjistil Radiožurnál, kterému to potvrdil jeho bývalý majitel a prezident Fero Fenič. Ten prodal přehlídku Kamilu Spáčilovi, který přes pořadatelskou firmu akci připravoval od roku 2013. Postupně se ale zadlužil natolik, že už nebyl bez dalších investorů schopen pohledávky splácet. Praha 10:19 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z 28. ročníku Febiofstu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S politováním sděluji, že se nepodařilo sehnat investora, který by vložil do dlužnice dostatek finančních prostředků k pokrytí dluhů… Dlužnice tedy souhlasí s tím, aby se pokračovalo v insolvenčním řízení,“ napsala právní zástupkyně filmového festivalu Městskému soudu v Praze před pár týdny.

Majitel pořadatelské společnosti Kamil Spáčil nechce až do vyřešení situace nic komentovat, podle svých dřívějších vyjádření ale hledal investora, který by dluhy festivalu vyřešil.

„Mezinárodní filmový festival čeká v nejbližších týdnech na vstup investora, to mohu touto cestou potvrdit. Další vyjádření uvedeme po dokončení transakce,“ popsal v textové zprávě Kamil Spáčil Českému rozhlasu v dubnu tohoto roku. I kvůli této snaze soud samotné insolvenční řízení oddaloval.

‚Nikdo neprotestoval‘

Ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku jsou teď desítky věřitelů, kteří se hlásí o pohledávky za téměř 23 milionů korun. Nejvíc dluží festival Feru Feničovi – více než čtyři a půl milionu korun.

„Nikdo z firem a osob, kterým se dlužilo, neprotestoval nebo neměl odvahu udělat nějaký radikální krok, protože se obávali, že o tu svoji finanční částku přijdou, a stále žili v naději, že jim bude nějak vrácena. Tak jsem se rozhodl tento kolotoč zastavit a podal jsem sám žádost o konkurz,“ vysvětlil Fenič.

„V konečném důsledku jsem byl nejvíce poškozený a největší obětí. Protože mi nikdy nebyla plně uhrazena cena, za kterou byl festival před deseti lety prodán," dodal Fenič.

Když zakladatel Febiofestu zjistil, že se pořadatelská firma dostala do finančních problémů, získal před více než rokem zpět ochranné známky. Odstoupil také z funkce čestného prezidenta festivalu. S Kamilem Spáčilem od té doby v kontaktu není.

„Se zvědavostí sleduji, jak se to bude vyvíjet, protože podle mých informací nemá Febiofest majetek,“ popsal Fero Fenič. Značku Febiofest by rád předal případnému zájemci, který by chtěl festival obnovit.

Slavnostní zahájení mezinárodního filmového festivalu uváděla v posledních letech Jolana Voldánová. Pořadatelská společnost jí podle rejstříku dluží přes sto sedmdesát tisíc.

Za svou práci nedostal zaplaceno ani umělecký ředitel Nikolaj Nikitin. Bývalému delegátovy německého festivalu Berlinále dluží pořadatelé přes čtyři miliony korun.

Městský soud v Praze podle usnesení z konce října svolal schůzi věřitelů na konec ledna příštího roku. Tam proberou na základě zprávy insolvenčního správce další kroky.