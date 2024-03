‚Zombie droga‘ ve filmu Fentasy. ‚U každé informace o fentanylu jsem ztrácel dech,‘ říká režisér

Příští týden ve čtvrtek bude mít premiéru slovenský krimi thriller Fentasy, který se zabývá extrémně silnou návykovou drogou fentanyl. Ta ročně jen v USA zabije téměř 100 tisíc lidí. Debutový film režiséra Samuela Vičana vychází ze skutečných patnáct let starých událostí, kdy bratislavský pár drogu vyráběl ve velkém a přidával ji do heroinu. Lidé začali umírat a příčina smrti byla tehdy pro vyšetřovatele dlouho neznámá. Bratislava/Praha 18:11 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už samotná upoutávka slibuje, že tvůrci filmu si opravdu dali záležet na tom, aby výrobu i spotřebu drog ukázali takovou jaká je – tedy nelítostná a zhoubná.

Slovenský thriller o tématu ‚zombie drogy'. Režisér Samuel Vičan debutuje filmem Fentasy

„U každé jednotlivé informace o fentanylu jsem ztrácel dech. A tehdy jsem si řekl, že možná tohle je téma, které je třeba zpracovat. O něčem tak pekelně tvrdém a nebezpečném jako fentanyl se musí mluvit,“ říká pro Radiožurnál režisér Samuel Vičan k námětu, který mu před sedmi lety doporučil bývalý detektiv a dnes spisovatel známý pod pseudonymem Michal Čierný.

„Spolupracovali jsme i s policisty, kteří byli při vyšetřování případu, který se stal v Bratislavě v letech 2009 až 2011,“ zmiňuje režisér.

Paradoxní je, že tehdy ani americký úřad pro potírání drog netušil, o jakou drogu na Slovensku jde – a dnes v USA mají, podobně jako v Kanadě, fentanylovou epidemii.

Fentanyl Jde o extrémně silný syntetický opioid primárně používaný na úlevu od bolesti, který dokáže být mnohonásobně silnější než heroin a morfin. V USA se o jeho užívání mluví jako o epidemii a ročně jeho konzumaci nepřežijí desítky tisíc lidí.

Příběh se točí kolem milovnice večírků Sofie a jejího přítele Pellera, po kterých jde kromě policie také ruská mafie. Ústřední dvojici ztvárnila Kristína Kanátová a Noël Czuczor. Oba si už zahráli ve filmech režiséra Petera Bebjaka.

Právě pro Kanátovou, která je známá svým zdravým životním stylem, byla role feťačky velkou výzvou.

„Většinou když má herec výzvu, že se musí stát úplně jinou postavou, než je sám on, tak tehdy jsou překonané takové velké vzdálenosti, že herci to dokážou dotáhnout za daleko hranici svých možností. A v tomto Kristína, a diváci to uvidí, ukázala svůj obrovský potenciál,“ doplňuje Vičan.

Ústřední dvojici ztvárnila Kristína Kanátová a Noël Czuczor | Zdroj: Bioscop

Film je sice slovenský, ale podílela se na něm řada českých tvůrců. Vyšetřovatele hraje David Švehlík a hudbu, respektive její zkomponování, měl na starosti Ondřej Brousek.

Samuel Vičan a scenáristka Anastasia Hoppanová oslovili také loni zesnulého Vaša Patejdla. Pro film zremixovali dvě jeho písně, které nazpíval chlapecký sbor.

Ve filmu hlavní protagonisté ve velkém vaří drogy, filmaři je nahradili stavebním materiálem a moukou.

„Co se týče spotřeby různých materiálů při natáčení filmu, tak bych řekl jen jednu velmi extrémní věc, jedno kilo fentanylu dokáže usmrtit 500 tisíc životů. V tomto je velmi nebezpečný. Na to, abychom ukázali, jak je nebezpečný, jsme nepotřebovali extrémní množství zobrazení této látky,“ upozorňuje Vičan.

Režisér Samuel Vičan při natáčení filmu Fentasy | Zdroj: Bioscop

Fentanyl začíná po USA a Kanadě děsit také Evropu. V Česku už má několik desítek obětí, některé zemřely po použití fentanylové náplasti určené pacientům trpícím velkou bolestí.

„Na základě celého zdravotnického systému, který má Amerika, myslím, že nehrozí až taková opioidová krize. Ale i kdybychom jen jeden život zachránili díky tomuto filmu, tak si myslím, že to stojí za to,“ podotýká Vičan.

„Je důležité o tom mluvit a informovat o těchto věcech, že jsou kolem nás. To je pro nás to největší poselství, aby lidé věděli a měli informace, aby se sami rozhodli, jestli chtějí jakoukoli drogu zkusit, nebo ne,“ uzavírá Vičan.

Jeho debutový snímek Fentasy diváci poprvé uvidí 14. března.

Vyšetřovatele ve filmu Fentasy hraje David Švehlík | Zdroj: Bioscop