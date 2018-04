Závislosti, móda, žraloci i vulkány. Začíná 53. ročník festivalu Academia Film Olomouc

Už v předstihu se u pultu s akreditacemi tlačí především studenti. Svoji kartičku vítězoslavně drží v jedné ruce Markéta Kratochvílová z druhého ročníku pedagogické fakulty. V té druhé svítá program, vybráno ale ještě nemá. „Ještě uvidím,“ komentuje. Školu prý bude zvládat přes den, festival potom: „Určitě večer, přes den do té školy musím. Bohužel.“

Téma: závislosti

Na festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc přijíždějí každoročně tisíce lidí. Lákají je většinou ožehavá témata, která hýbou současným světem. Letos je to mezi jinými téma závislostí v nejširším slova smyslu.

„Snažíme se z různých pohledů – přírodovědeckých, humanitně-vědních – dívat na to, jakým způsobem je lidstvo a civilizace závislá. Budeme tam mít například alkohol, závislost na drogách, na herních automatech, na energii, ropě, elektřině. Potom se budeme bavit o závislosti dětí na rodičích. Je tam například závislost na módě,“ vyjmenovává ředitel festival Jakub Ráliš.

Cena pro Stevea Lichtaga a Ocean Ark Alliance

Cenu AFO za celoživotní přínos popularizaci vědy převezme letos česko-americký dokumentarista Steve Lichtag. Za instituce získá ocenění Ocean Ark Alliance.

„Je to globální organizace, která má za cíl zachování a ochranu oceánů. Primárně se specializují na znečištění oceánů a právě na žraloky, protože ti jako jeden z nejstarších druhů, které na zemi existují v nezměněné podobě, trpí obrovsky. Skoro u všech druhů žraloků hrozí úplné vyhynutí v horizontu několika desetiletí, ne-li skoro let. A tato organizace má už několik desítek let za cíl tohle změnit,“ vysvětluje Ráliš.

Letošní ročník by měl být podle ředitele Jakuba Ráliše rekordní v počtu přihlášených soutěžních dokumentů jak domácích, tak i zahraničních. A také v počtu návštěvníků. Obvykle se jich akredituje kolem 6 tisíc.