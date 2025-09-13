Festival Finále Plzeň uvede i letos to nejlepší z filmového plátna
110 filmů a 150 projekcí uvede letošní 38. ročník filmového festivalu Finále. V Plzni začne v pátek 26. září. Diváci uvidí kromě celovečerních filmů taky dokumenty nebo studentské krátkometrážní filmy. K vidění budou i snímky našich sousedů v sekci Německé kino, a to díky spolupráci s filmovým festivalem v německé Chotěbuzi.
Zahajovací filmem bude podle umělecké ředitelky Lenky Tyrpákové ‚Franz’. „Jde o snímek, který se dosti originálním způsobem snaží postihnout komplikovanou komplexní postavu světoznámého pražského německého spisovatele Franze Kafky a režisérka Agnieszka Holland k tomu, jak sama říká, přistoupila trochu punkovým způsobem tak, aby přiblížila tu jeho osobnost i třeba mladší generaci,“ říká Tyrpáková.
Na filmovém festivalu diváci uvidí i animované filmy. „Je to tak, třeba pohádky po babičce inspirované Arnoštem Goldflamem jsou vlastně loutkový animovaný film. Prezentujeme tvorbu Darii Kashcheevy, což je vlastně také již mezinárodně uznávaná animátorka, uvedeme její film Dcera a film Electra a samozřejmě v rámci studentské soutěže je řada pozoruhodných a krátkých animovaných filmů,“ láká umělecká ředitelka Tyrpáková.
Podle ředitelky festivalu Evy Veruňkové Košařové je program rozdělený na několik sekcí.
„Největší pozornost je upřená vždycky na ty festivalové soutěže a na sekci první úlovek, kde se objevují ty nejnovější premiéry a předpremiéry. Zároveň možná bych vypíchla i filmy, které jsou velmi nové, velmi čerstvé a mě napadá hned jeden, a to je film Otec. Nový film Terezin Nvotové, který vlastně teďka před pár dny měl světovou premiéru na prestižním festivalu v Benátkách, říká Veruňková Košařová.
Mádl, Langmajer i Hřebejk
„Začnu možná zahajovacím filmem, filmem Franz, kde účast v tuhle chvíli už máme přislíbenou od vlastně hlavní ženské role, kterou představuje, Jenovéfa Boková. Přijede Stanislav Majer, přijede z herců ještě Václav Jiráček, k Jobu přijede Jirka Mádl. Ke kouzlu derby přijede scenárista a režisér Petr Kolečko, Jiří Langmajer z herců k premiéře seriálu Pád domu Kollerů, přijede režisér Jan Hřebejk, scenáristka Natálie Kocábová. Je toho opravdu spoustu a spoustu. A další osobnosti se stále potvrzují,“ láká k návštěvě ředitelka festivalu.
V rámci doprovodného programu můžou lidé navštívit třeba výstavu v Galerii města Plzně autorů Adély Babanové a Daniela Pitína, která spojuje film a malbu.