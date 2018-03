Aktualizujte systém. Festival Jeden svět prozkoumá dezinformace a ultranacionalismus

Boj proti ultranacionalistickým projevům v Japonsku nebo Německu. I o tom jsou dokumentární filmy, které v úterý představí v mezinárodní premiéře festival Jeden svět. Promítá snímky v celkem 12 pražských kinosálech až do 14. března. Jubilejní 20. ročník největšího festivalu o lidských právech na světě vás letos zve k aktualizaci vašeho systému. Co to znamená? Praha 15:00 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 128 filmů a více než stovka mezinárodních hostů. To je letošní 20. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. | Foto: Jeden svět

Slovem roku se podle slavného Collinsova slovníku stal výraz „fake news“. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor.

JEDEN SVĚT PO DVACÁTÉ
128 filmů a více než stovka mezinárodních hostů, od režisérů a režisérek přes protagonisty filmů s výjimečnými životními příběhy až po odborníky

107 snímků v české premiéře a 20 v premiéře mezinárodní

Od 5. do 14. března Jeden svět ovládne celkem osm promítacích míst v Praze, představí se i v dalších 36 městech

vybírat z programu je možné podle data a času promítání nebo také podle tématických kategorií, kterých je celkem patnáct, z toho tři soutěžní

festival nabídne i jednu retrospektivu, letos věnovanou uznávané britské dokumentaristce Kim Longinotto

Mluvní kino novinkou letošního ročníku je program nazvaný: šest témat, které hýbou společností, čtyři duely a dva samostatné talky mezinárodních odborníků

doprovodný program - koncerty, výstavy, ale třeba i společný běh

VR kino pro třicet diváků: kategorie Jeden svět interaktivně je zavede do Arktidy, Amazonského pralesa, do světa domorodců či do kůže uprchlíka

East Doc Platform – program zaměřený na filmové profesionály a mladé nadějné tvůrce, který nabízí i zajímavé masterclasses a podnětné diskuzní panely otevřené veřejnosti ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu probíhá paralelně s Jedním světem

vstupenky jsou dostupné jak v online rezervačních systémech kin, tak přímo na pokladnách vždy den předem: odpolední projekce do 17:00 včetně jsou za 60 Kč, večerní projekce pak za 100 Kč

Divácké centrum festivalu se letos nachází v prostorách Tibet Open House ve Školské ulici, otevřeno bude každý všední den od 14 hodin, o víkendu pak už od 10:00 do 21:00.

Letošní 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se bude konat od 5. do 14. března v Praze a následně v 36 dalších městech po celé České republice, proto vybízí k aktualizaci systému. Nejen počítačové systémy totiž potřebují čas na to, aby zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat.

„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené emoce ve společnosti jsou živnou půdou pro populisty, kteří sami sebe označují za bojovníky vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

„Chceme, aby si diváci a divačky návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)informací ze sociálních sítí není čas," vysvětluje Kamenický. "Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu."

Festival v pondělí slavnostně odstartoval v pražské Lucerně, kde byl uveden zahajovací snímek Čističi. Německý dokument zavádí diváka mimo jiné na Filipíny, kde v bezejmenných kancelářských budovách sedí lidé rozhodující o tom, co uživatelé uvidí na své facebookové nebo twitterové zdi.

"Moderátoři obsahu" působí v utajení, přesto se německým filmařům podařilo některé z nich kontaktovat - a zjistit, proč je jejich práce riziková. Snímek se věnuje kontroverzní moci sociálních sítí, cenzuře a hodnotě nejen informací, ale také lidské práce.

Nacionalismus v mezinárodní premiéře

V úterý večer představí Jeden svět v mezinárodní premiéře dva snímky, které pojednávají o tom, jak se lidé vyrovnávají s nacionalisty.

Tím prvním je japonský film Odpůrci, který v 17:30 uvede kino Atlas ve velkém sále. Autoři sledují antifašistické skupiny, bojující proti nacionalistickému hnutí Zaitokukai, které je zaměřené zejména proti korejské menšině v Japonsku. Film je doplněný o prvky z žánru anime nebo manga. Po promítání bude následovat debata.

Druhý snímek se jmenuje Bojovnice s nenávistí a jde o portrét svérázné berlínské důchodkyně Irmy, která třicet let ničí pomocí spreje symboly spojené s nenávistí jako jsou hákové kříže, antisemitské plakáty nebo homofobní nápisy.

Sedmdesátiletá žena kvůli tomu čelí výhružkám neonacistů. Snímek italského režiséra také zachycuje německou ultrapravicovou scénu. Mezinárodní premiéru má ve 20:30 v kinu Bio OKO a také po něm bude následovat diskuse.

The Hate Destroyer - Trailer from Fabrizio Lussu on Vimeo.

Kino virtuální reality

Festival Jeden Svět má letos také poprvé také kinosál pro virtuální realitu. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) mají celkem 30 párů virtuálních brýlí, které v 18:00 zprostředkují zkušenost uprchlíků z různých míst světa.

Celkem se návštěvníci můžou těšit na tři snímky. Krátký animovaný film Modlitba k moři zachycuje cestu Syřanů z válkou zmítané domoviny do Evropy přes moře. Snímek Život v době uprchlické zavede diváka přímo do světa devítiletého Omara, který se dostal ze Sýrie přes Libanon až do Finska. A třetím dílem je Limbo, snímek který se snaží zprostředkovat situaci lidí žádajících o azyl, kteří žijí v dlouhodobé nejistotě.

Vizuál ke snímku Život v době uprchlické. | Foto: Life in the Time of Refuge | Zdroj: Jeden svět

Dohromady filmy netrvají ani půl hodiny. Dokumenty využívající virtuální realitu nabídl Jeden svět už na minulých ročnících. Platí přitom, že vydařené dílo umožňuje prožívat jednotlivé scény s velkou intenzitou a silnějším, intimějším vztahem vůči lidem, v jejichž světě se divák náhle ocitne.

Poprvé české Bohu žel

S tématem migrace souvisí také úterní premiéra českého dokumentu Bohu žel. Dokumentarista Saša Dlouhý se snaží klást do kontrastu strach, obavy i hysterické projevy spojené v české společnosti s migrací se zkušeností lidí, kteří do Česka z ciziny skutečně přišli na útěku před válkou nebo pronásledováním.

Jedním z nich je například Gruzínec, který v Praze už 20 let čeká na vyjádření o udělení azylu, nebo Syřán Hádí, který se v Česku necítí být vítán.

Celkem film zachycuje šest příběhů. Snímek v úterý ve 20:30 uvede ve světové premiéře kino Světozor ve velkém sále a po promítání bude debata s režisérem i protagonisty.

BOHU ŽEL trailer from freeSaM on Vimeo.

Stalin a Rudá duše

A v úterý večer se na diváky Jednoho světa těší také pražské kino Atlas. To uvede snímek Rudá duše, který natočila nizozemská režisérka Jessica Gorterová.

Rudá duše pojednává o tom, jak se v Rusku mění většinový názor na někdejšího sovětského vůdce Stalina, za jehož vlády zemřely v pracovních táborech a na popravištích miliony lidí. Jak se zdá, z ruské paměti se tyto běsy pozvolna vytrácejí a v současné ruské společnosti se těší Stalin vzrůstající popularitě.

Na konci osmdesátých let považovalo Stalina za velkého člověka a hrdinu osm procent Rusů. Dnes je to podle aktuálních průzkumů 52 procent. Autorka ve filmu předkládá zkušenost lidí, jejichž rodiny Stalinova hrůzovláda postihla, ale také názory těch, kteří sovětskou totalitu považují za lepší než současné Rusko.