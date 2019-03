Začíná festival o lidských právech Jeden svět. Nabídne 117 filmů z 51 zemí světa

Ve středu večer začíná v Praze 21. ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. Pod heslem Bezpečná blízkost se zaměřuje na téma identity a hledání toho, co lidi spojuje. Festival promítne 117 filmů z 51 zemí světa a přiveze 148 mezinárodních hostů. Praha 14:03 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden svět 2019 | Zdroj: Jeden svět

Festival zahájí ve středu večer v pražském kině Lucerna finský dokument Bohové z Molenbeeku zachycující příběh tří dětí a jejich úvah o náboženství a vlastní identitě.

Zatímco v Evropě otřesené teroristickými útoky, jejichž pachatelé pocházeli právě z bruselského Molenbeeku, se demonstruje, dětští hrdinové diskutují vlastní názory na to, zda existuje, nebo neexistuje Bůh, a co například dělá člověka muslimem. Film osobně uvede režisérka Reetta Huhtanenová.

Od 7. do 17. března pak festival obsadí celkem osm pražských kin a letos nově také Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích. To bude hostit program zaměřený na experimentální dokumentární formy a virtuální realitu. Diváci mohou ozkoušet doslova na vlastní kůži celkem dvanáct příběhů z různých koutů světa a přenést se například do amazonského pralesa, do mysli lidí trpících bipolární poruchou nebo do válkou sužovaného Jemenu.

Včera dorazil první festivalový host, předseda tibetské exilové vlády Lobsang Sangay. Večer promluvil na akci Thank you, Czech Republic, for Supporting Tibet v Knihovně Václava Havla, dnes od 14:00 bude mít na FAMU přednášku a ve středu v Pražské křižovatce zahájí @jedensvet! pic.twitter.com/z4iklRiFGy — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) 6. března 2019

Program a hosté

Kromě kategorie Jeden svět interaktivně nabídne letošní program festivalu dalších třináct tematických filmových kategorií – z toho tři soutěžní, jednu zaměřenou na dětské diváky a jednu kategorii krátkých filmů. Vybírat z jednotlivých kategorií je možné na webu, kde lze program prohledávat také podle data a času promítání nebo podle jednotlivých kin.

Mezi hosty festivalu jsou jak významní režiséři, jako například Ross RaMell, nominovaný letos na Oscara za film Hale County ráno i večer, nebo Matthew Heineman, který na festivalu uvede svou retrospektivu, tak protagonisté s výjimečnými životními příběhy – například syrský novinář Mazin Esmaiel, který si kvůli kritice Asadova režimu na vlastní kůži zažil syrské vězení, nebo Lin Lee Poh, protagonistka filmu Ostrov hladových duchů. Dokument se věnuje situaci uprchlíků na australském Vánočním ostrově.

Praktické informace Divácké centrum festivalu se nachází v prostorách Tibet Open House ve Školské ulici na Praze 1 a je otevřené každý festivalový den od 14.00 do 21.30, o víkendu už od 10.00. Press centrum a prostor pro hosty festivalu najdete v Langhansu – Centru Člověka v tísni ve Vodičkově ulici, které je otevřené každý den mezi 10.00 a 20.00. Vstupenky je možné zakoupit kromě jednotlivých kin také skrze centrální asistovaný prodej na festivalovém infostánku v pasáži Lucerna.