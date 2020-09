Festival dokumentů v Jihlavě bude na přelomu října a listopadu. V záloze má i online verzi

Program nabídne první a zároveň poslední snímek islandského hudebního skladatele Jóhanna Jóhannssona, filmový portrét performerky Mariny Abramovićové i nejlepší dokument festivalu Sundance, Epicentro od Huberta Saupera. Sekci hudebních dokumentů pak vévodí ženy.

„Cesta k letošnímu ročníku je nejdobrodružnější ve festivalové historii. Prioritou je samozřejmě bezpečnost, ale zároveň nechceme rezignovat na vzájemná setkávání a inspirativní diskuse. Právě ty dělají Ji.hlavu výjimečnou,“ uvedl Hovorka.

„Naše společnost se musí naučit s koronavirem žít a filmové projekce s rouškami v sálech nejsou z epidemiologického hlediska nebezpečné,“ dodal.

Festival tradičně nabídne klasický i experimentální autorský dokument, tematické retrospektivy i nesoutěžní sekce, například Zvláštní uvedení.

V sekci, která cílí na výjimečné kinematografické události, bude letos uveden film Islanďana Jóhannssona s názvem Last and First Man. Protože režisér před dvěma lety předčasně zemřel, snímek byl dokončen až po jeho smrti.

Jde o filmovou sci-fi báseň, jejíž téma opisuje věta: „Naši astronomové učinili znepokojivý objev, který zvěstuje rychlý zánik lidstva“.

Východiskem jsou brutalistní památníky socialismu v bývalé Jugoslávii, text britského filozofa a autora sci-fi Olafa Stapledona a Jóhannssonova hudba.

Filmem provází hlas skotské herečky Tildy Swintonové, která před několika dny získala na festivalu v Benátkách cenu za přínos kinematografii.

Sekce Souhvězdí, která vybírá to nejlepší ze světových festivalů za poslední rok, uvede například snímek Epicentro Rakušana Huberta Saupera. Dokument sleduje současný stav komunistické Kuby.

Přehlídka experimentální a undergroundové kinematografe z východní Evropy se letos věnuje Polsku. Sekce hudebních filmů se bude věnovat ženským hrdinkám ve snímcích natočených ženskými filmařkami. Kurátor hudebních filmů Pavel Klusák připravil pro Ji.hlavu také seminář Gotťák s raritními audiovizuálními svědectvími z kariéry loni zesnulého zpěváka.

„Chtěl bych udělat to, co se za jeho života nepodařilo, tedy sestavit jeho portrét nezávisle,“ řekl Klusák v úterý s tím, že o Gottovi píše také knihu.