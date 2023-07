Adaptace Topolova románu Citlivý člověk ve Varech budí kontroverze, diváci odcházeli zmatení

Na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech se v neděli diváci po dlouhé době dočkali české road movie. Ve vyprodaném hlavním sálu hotelu Thermal měl premiéru film Tomáše Kleina Citlivý člověk na motivy stejnojmenné knihy Jáchyma Topola, soutěží v hlavní kategorii o Křišťálový glóbus. Režisér Tomáš Klein uvádí, že je to road movie z českého venkova, ale je tak neobvyklé, že mnohé nepřipravené diváky zaskočí. Sledovali jsme online Karlovy Vary 11:35 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Jáchym Topol na premiéře filmu Citlivý člověk v Karlových Varech | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Citlivý člověk je dvouhodinová divoká jízda plná barevných obrazů, zvukových efektů, hudby. O typické road movie otce a dvou synů tedy rozhodně nejde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Ľubomíra Smatany k filmu Citlivý člověk na filmovém festivalu v Karlových Varech.

„Ze začátku se nám to líbilo, ale ke konci jsem už byla ráda, že to děti do konce vydržely,“ popisují Kristýna s Martinem. „Jsme v Karlových Varech poprvé a jediný film, na který jsme se dostali, byl tento, takže máme zážitek,“ dodává Kristýna.

„Nevím, co si o tom mám myslet upřímně. Moc jsme to asi s rodinou nepochopili, určitě to není úplně klasické road movie,“ popisuje další návštěvnice.

„Já to řeknu za tebe – nejhorší český film všech dob,“ doplňuje ji kamarád.

„Čekal jsem to horší,“ konstatuje další člen skupiny Luděk, který jako jediný četl předlohu od Jáchyma Topola. „Chvíli to ještě budu rozdýchávat, což je možná dobře.“

„Je to pro normálního diváka, film s některými hereckými hvězdami – v hlavní roli je David Prachař, objeví se tam Tatiana Vilhelmová Dyková,“ říká filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. „Je to film, který je možná specifický, snaží se vykročit z toho, co obvykle v české kinematografii vidíme. Film zdobí snaha o svéráz a specifický autorský výraz,“ tvrdí.

Studentky Ester a Květa vypadají, že film zpracovaly bez úhony. „Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Dost mě to překvapilo, víc jsem čekala, že to bude asi něco mainstreamového – a nebylo. Ještě to hodně zpracovávám,“ vypráví Ester.

Květa snímek vnímá jako depresivní. „Nečekala jsem ale, že to bude takto absurdní,“ dodává.

Režisér filmu Citlivý člověk Tomáš Klein s herečkou Tatianou Dykovou | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary