V Praze proběhl 13. ročník festivalu krátkých filmů. Zvítězil Makoto Nagahisa

Hlavní cenu mezinárodního festivalu krátkých filmů Praha, který dnes skončil v kině Světozor, získal japonský snímek A tak jsme daly zlaté rybky do bazénu. Porota ocenila, že „sebereflexivním, vtipným a chytrým způsobem zachycuje život teenagerů v postmileniálním městě západního světa“. Snímek natočil jako svůj debut Makoto Nagahisa, zvítězil s ním i na prestižním festivalu v Sundance. Praha 21:54 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pražském kině Světozor se 21. ledna 2018 udílely ceny 13. ročníku festivalu krátkých filmů Praha. Ocenění v Národní soutěži převzal i spolutvůrce filmu Kamion Adam Mach (vlevo), vpravo jsou předávající Simona Babčáková a Jakub Žáček. | Foto: Říhová Michaela | Zdroj: ČTK

V konkurenci dvou desítek titulů z 16 zemí dostal Zvláštní uznání poroty francouzský film Ať žije císař! režisérky a scenáristky Aude Léy Rapinové. Na pozadí nejznámějšího příběhu o Napoleonově porážce u Waterloo inscenuje tuto bitvu mezi mužem a ženou jako hru manipulace, předstírání, ovládání a odlišných očekávání. Zvláštní uznání porota udělila i snímku Miranda a Ferdinand. Devatenáctiminutový film režíroval francouzský režisér Antoine Giorgini.

Cenu diváků si letos odnesl belgický režisér Peter Ghesquière za snímek Naruby, který vtipnou formou poodhaluje svět lidí s Downovým syndromem.

Atlantida o nepohodlných pravdách či Bo Hai o rodinných vztazích Vietnamců v Čechách

Nejlepším titulem soutěže zaměřené na domácí krátkometrážní tvorbu se stala slovensko-česká Atlantida v režii Michala Blaška. O nepohodlných pravdách vypráví podle poroty způsobem, který jde přímo k jádru přetrvávajícího nelidského konání. Národní porota se rozhodla udělit i Zvláštní uznání filmu Dužana Duonga s názvem Bo Hai o vztahu starší generace v Česku usazených Vietnamců s jejich dětmi.

Festival pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se konal potřinácté. Od 17. ledna uvedl v kinech Světozor a Pilotů v 16 sekcích přes 100 nejlepších a nejzajímavějších krátkých filmů ze tří desítek zemí. Obě hlavní ceny byly spojeny s finanční odměnou 2000 eur (51.000 korun).

„Za třináct let naše projekce navštívilo přes 50.000 diváků, což dokazuje, že svět filmů se stopáží do 30 minut je lákavý,“ komentoval to programový ředitel přehlídky Karel Spěšný. Podle něj se ve světě krátké snímky točí často, pro filmaře jsou předstupněm k celovečerní tvorbě. Moderní technologie navíc umožňují natočit je poměrně levně, zájem o ně mají televizní společnosti i festivaly. Podle Spěšného je škoda, že v Česku vznikají krátké snímky většinou jako studentská cvičení, přestože na ně může přispět Fond na podporu kinematografie.

„Diváci letos ocenili i naši premiérovou VR zónu, která je seznámila s krátkými filmy ve virtuální realitě a nabídla jim nové možnosti a novou kvalitu diváckého zážitku,“ dodal. Pražští organizátoři tak reagovali i na to, že festivaly ve světě už vlastní přehlídky a soutěže VR projektů mají.