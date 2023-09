Na film po červeném koberci. Festival Tady Vary chce přenést festivalovou atmosféru do kin v celé republice

Předpremiéry filmů, úvody s hosty, červený koberec. To slibuje návštěvníkům festival Tady Vary, který chce do kin přivést co nejvíce diváků. A to tak, že každý měsíc přenese atmosféru filmového festivalu do jejich kina.

