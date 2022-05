Proslov Zelenského, návštěva Toma Cruise i české Sedmikrásky. Začal 75. ročník festivalu v Cannes

Festival formálně otevřela americká herečka Julianne Moore. Zároveň si její krajan, Forest Whitaker, převzal cenu za celoživotní přínos filmu. Whitakera mohou diváci znát například z filmů Cesta samuraje, Black Panther nebo Rogue One – jeden z filmů populární franšízy Hvězdné války.

Kromě nich a francouzské poroty v čele s francouzským hercem Vincentem Lindonem měl ale během večera hlavní slovo i bývalý herec a současný prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, který se k zahájení připojil dálkově. Ve své obsáhlé řeči mimo jiné i zmínil film Charlieho Chaplina s názvem Diktátor a uvedl ho do souvislostí se současnou situací na Ukrajině.

„Potřebujeme nového Chaplina, aby dokázal, že film není němý“, uvedl. „Budeme pokračovat v boji, nemáme jinou možnost... Jsem přesvědčen, že ‚diktátor‘ prohraje,“ řekl Zelenskyj špičce filmového průmyslu se zjevným odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Naše budoucnost závisí na kinematografii,“ zdůraznil.

President of #Ukraine Volodymyr Zelenskyy spoke at the opening of the @Festival_Cannes.@ZelenskyyUa: “I am confident that the dictator will lose. We will win this war”.



