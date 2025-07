Jak jsme hledali Franze. Agnieszka Holland ve Varech nalákala na svůj snímek o Kafkovi

V Praze žijící, německy mluvící spisovatel, režírovaný polskou režisérkou. „Jde skutečně o bytostně evropský film,“ pochvaluje si nový snímek o Franzi Kafkovi jeho výkonný producent Mike Downey. Herecká a tvůrčí delegace v čele s režisérkou Agnieszkou Holland představila na karlovarském festivalu jeho první trailer. Do kin se Franz chystá 25. září. Festivalový deník Karlovy Vary 7:30 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Režisérku Holland pojí s Kafkou hluboký vztah. „Začala jsem ho číst velmi mladá, když mi bylo 14 let. Během těch několika následujících let, kdy jsem byla intelektuálně nejvíc vyvinutá, se pro mě stal jedním z nejbližších spisovatelů – a taky lidí,“ svěřila novinářům během neformálního festivalového setkání.

Kafka její život ovlivnil v mnohém. Přispěl třeba i k tomu, že se varšavská rodačka vydala studovat film na pražskou FAMU.

„Cítila jsem, že Praha je moje, protože s ní byl spojený Kafka. Pohybovala jsem se v jeho stopách. Praha tehdy (na přelomu 60. a 70. let, pozn. red.) vypadala tak, jak si Kafkův svět představujeme, protože byla krásně špinavá. Světla na ulici byla potemnělá a všude byli švábi,“ vzpomíná režisérka. „Pro mladého filmaře, který má rád temno a špínu, to bylo velmi inspirující.“

Jak říká, postupně ale pochopila, že vize Kafky jako člověka, který žije ve věčně zamračeném, černobílém a strašném světě, je klišé.

„Začala jsem se proto na Kafku dívat trochu jinak a myslím, že v tom filmu, který se nám podařilo natočit, není ten klišé přístup viditelný. Nejenom proto, že jsme Prahu mezi tím i díky Evropské unii krásně obnovili, občas až příliš, ale taky proto, že to není ta podstata. Temno už nevyjadřuje, kým pro nás dneska Kafka je,“ říká Holland.

Snímek Franz, na kterém polská režisérka po dramatu Šarlatán opět spolupracovala s českým scenáristou Markem Epsteinem a producentkou Šárkou Cimbalovou, přitom není čistě životopisným portrétem. Odehrává se v asociacích spíše než v lineárním vyprávění a prozkoumává různé vrstvy Kafkovy osobnosti, života, jeho tužby, obavy i vnitřní zmatek.

„Pro Kafku je charakteristická jeho neuchopitelnost a složitost, ale také způsob, jakým je čtený a jak se to v různých dobách aktualizuje. Nikdy není úplně definitivní, stále se hledá,“ přidává Holland s tím, že snímek v jistou chvíli chtěli nazvat Looking for Franz (Hledání Franze).

Titulní roli ztvárnil německý herec Idan Weiss, který je podle Holland Kafkovi nejen fyzicky podobný, ale také má jeho citlivost a duši.

„Četl jsem jeho romány a novely, potom jeho povídky, a nakonec jsem se dostal k jeho deníkům. Sám jsem se v něm začal trochu ztrácet. Z natáčení jsem pak odcházel skoro jako nový člověk. Což bylo trochu depresivní, ale zároveň nádherné,“ popisuje svou přípravu zatím spíše neznámý 28letý herec.

V dalších rolích se představí čeští herci, se kterými režisérka spolupracovala už na svých minulých českých projektech, jako byl už zmíněný Šarlatán nebo minisérie Hořící keř. Jako novinářka a překladatelka Milena Jesenská se tak ve snímku objeví Jenovéfa Boková, jako Kafkův strýc Siegfried Löwy, motocyklový nadšenec a stomatolog, zase Ivan Trojan.

Snímek přijde do kin ve dvou jazykových verzích: jedné kombinující německý a český jazyk, druhý čistě v češtině. O český dabing titulní postavy se postaral Josef Trojan, který má ve Franzovi rovnou několik menších rolí.

„Když je vám 24 let a Agnieszka Holland vás už podruhé vybere do svého filmu, nemůžete nemít radost. Takže mám radost, ale současně je to celé vlastně hrozně vtipné, protože jsem si vždycky strašně přál hrát Kafku, a nakonec kolem toho dělám úplně všechno, jenom ho nehraju,“ směje se mladý herec.

„Když jsem pak viděl, jak ho hraje Idan, řekl jsem si, že takhle to mělo být a takhle je to správně,“ dodává.