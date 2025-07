Douglasovi ve Varech vyměnili ‚oplatku‘ za novou sošku. Projekce Formanova filmu dostala ironický tón

Ve Varech se 50 let od premiéry promítal digitálně zrestaurovaný oscarový snímek Přelet nad kukaččím hnízdem. Stejně nesmrtelně jako jeho téma vzpoury přitom působil i odkaz jeho zesnulého režiséra, českého rodáka Miloše Formana. A to nejen díky jeho podobence na triku Michaela Douglase, ale i díky historkám, které producent filmu sdílel s diváky v Thermalu předtím, než převzal novou, svým způsobem také zrestaurovanou verzi festivalové ceny. Festivalový deník Karlovy Vary 11:28 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Douglas se staronovou festivalovou cenou | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

„Často se mě ptají, jak jsme Formana vybrali. A je to dobrá otázka,“ uvedl Douglas, kterému v době natáčení bylo 30 let a sám se považoval za producentského zelenáče.

„Můj partner Saul Zaentz a já jsme mluvili s celou řadou režisérů, ale frustrovalo nás, jací jsou to tajnůstkáři. Potom scenárista Lawrence Hauben zmínil Miloše Formana. To je ale přeci český režisér, namítal jsem. Ano, odvětil Lawrence, ale viděl jsi Hoří, má panenko?“

Douglas se tehdy na Formanův poslední český film podíval a zjistil, v kolika ohledech jsou si s Přeletem nad kukaččím hnízdem podobné: oba se ve velké míře odehrávají na jednom místě a mají mnoho menších postav. Douglase ale především zaujal Formanův smysl pro humor. A to, že se lidem neposmíval, ale smál se s nimi.

„A tak jsme pozvali Formana do Kalifornie. Otevřel scénář a začal procházet stranu po stránce a vyprávět nám, jak si to představuje. Takhle prošel celý scénář. Líbilo se nám, jak je s námi tvůrčně otevřený,“ pochvaloval si Douglas, kterému jeho první producentský kredit vynesl Oscara.

Forman tehdy žil ve Spojených státech teprve pár let a jeho američtí přátelé si ho dobírali, jak si vůbec troufá natočit americký příběh. „Říkal jim: Ano, pro vás Američany je to příběh, ale pro mě, kdo vyrůstal za nacismu a komunismu, to byl reálný život,“ vzpomínal na pódiu Paul Zaentz, synovec Saula Zaentze a rovněž producent.

Témata svobody jednotlivce a boj proti společenskému a diktátorskému útlaku se objevují ve Formanových filmech opakovaně. Přelet nad kukaččím hnízdem je podle Zaentze film o vzpouře.

„Je to jeden z důvodů, proč když jsem ho v roce 1983 pouštěl českému štábu, který v Praze natáčel Amadea, tak mě navštívila tajná policie s tím, že přeci nesmím promítat filmy, které jsou v Československu zakázané,“ usmíval se dnes.

„Je celkem ironické, že o 42 let později tu Přelet dostává pocty a já se obávám, že skvělá kniha Kena Keseyho (Vyhoďme ho z kola ven, podle které byl snímek adaptován, pozn. red.) možná bude ve Spojených státech zakázaná,“ podotkl s odkazem na současnou administrativu v jeho domovině, kterou nazval „zkorumpovanou a zlomyslnou vládou přisluhovačů a kumpánů“ a prezidenta Donalda Trumpa „poskvrnou na naší zemi, na jehož prezidentství se bude pohlížet jako na jedno z největších morálních selhání v historii USA“.

Soška místo oplatky

Douglas ve své řeči vyzdvihl speciální hudbu, která byla pro Přelet nad kukaččím hnízdem nahraná na křišťálové sklenice a velkou pilu. Obsazení filmu přitom skromně nazval „jedním z nejlepších vůbec“.

Jack Nicholson, který ztvárnil hlavní roli podvodníčka a zarytého odpůrce disciplíny McMurphyho, je podle něj mnohem svobodnější před kamerou než mimo ni. („Je to dost velký samotář, ale těší se dobrému zdraví,“ ubezpečil pak novináře na tiskové konferenci.)

Zmínil také, že je vděčný Miloši Formanovi třeba i za to, že ho naučil česky, načež utrousil „hovno“, což je také jedna z replik filmové role Dannyho DeVita.

Americký herec a producent Michael Douglas v triku s Milošem Formanem | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

K Přeletu by se prý ovšem nikdy nedostal nebýt jeho otce Kirka Douglase. Ten s divadelní adaptací Keseyho knihy vystupoval s nevelkým úspěchem na Broadwayi, marně se pak několik let snažil ze scénáře natočit film. Když se práva na knihu rozhodl prodat, Michael ho přemluvil, že film zprodukuje.

„Nikdy jsem si nemyslel, že budu producentem, ale takto to ke mně přišlo a já jsem za to velmi vděčný,“ přiznává.

Michael Douglas byl v Karlových Varech hostem už v roce 1998, kdy převzal festivalovou cenu. Ta tehdy ještě měla placatou podobu, což neměl prezident přehlídky Jiří Bartoška moc rád. Cena se totiž podle něj měla dát pořádně držet. A tohle ocenění s úsměvem označoval za „oplatku“.

Když se tedy už koncem dubna zdálo jisté, že Michael Douglas letos znovu zavítá do Varů, Bartoška prý prohlásil: „Tak to je super. A musíme mu vyměnit tu oplatku.“ Stalo se tak za bouřlivého potlesku Velkého sálu Thermalu.

Michael Douglas se svým novým Křišťálovým glóbem | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary