V březnu diváky čeká smršť českých dokumentů. Premiéru bude mít Vyšetřovatel i snímek o Kuciakovi

Do konce března vstoupí do českých kin hned osm domácích dokumentárních filmů. Které stojí za pozornost? Na kinopremiéru se během tří týdnů chystají Pongo Calling, Návštěvníci, More Miko, Stop Time, Je nalezena tím, koho hledá, Vyšetřovatel a Velké nic. A k tomu navíc dánsko-americko-český snímek Kuciak: Vražda novináře.

