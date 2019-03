Cesta do pravěku se po 60 letech vrátí do kin. Snímek Karla Zemana dostal nové barvy

Slavný film Karla Zemana Cesta do pravěku prošel digitálním restaurováním a v nových barvách bude po mnoha letech znovu uveden do kin. Příběh čtyř kluků, kteří se na malé loďce vydají proti proudu času splnit si svůj sen a setkají se tváří v tvář s pravěkými živočichy, přijde do kin po 64 letech od premiéry 25. dubna. V tiskové zprávě to uvedla distribuční společnost Bontonfilm

