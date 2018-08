Dubčeka bylo komplikované si obhájit. Byl to idealista, říká herec Jastraban

Před vstupem na plac byl Adrian Jastraban v maskérně pět hodin. Musel také oprášit své znalosti ruštiny.

„Myslel jsem, že je to omyl. Už se kdysi stalo, že mi volali ze Slovenska, potřebovali herce hrajícího v Čechách a chtěli kolegu – dostali špatné číslo. Já jsem myslel, že je to stejný případ, že mu vůbec nejsem podobný. Že to nejde, já mám jiný tvar nosu, on měl modré oči, já mám hnědé,“ směje se.

Přípravy s Lacem Halamou byly především o hledání části Dubčekova života, které se film bude věnovat. „Ta postava je komplikovaná. Přečetli jsme si scénář a z toho bylo jasné, čemu se nevěnuje. To byl rok 1969, 1970. Ta komplikovaná část si zaslouží vlastní prostor, vlastní film,“ vysvětluje herec.

'Slušný člověk, idealista'

Dubček měl být původně hraný dokument, charakter filmu se Jastrabanovi měnil pod rukama.

„Zjistili jsme, že to ten prostor celovečerního filmu unese, tudíž jsme hledali jeho základní lidské vlastnosti. Bylo pro mě těžké zapomenout, že byl členem strany v 50. letech, že byl svědkem toho, co ta komunistická strana umí, jak je to zločinný systém.“

„Celou dobu tam sedět a říkat si, že to snad bude jednou lepší, bylo to komplikované vstřebat, abych si toho člověka obhájil,“ přiznává Jastraban.

„Hledali jsme pro nás jeho základní rys. Že to byl slušný člověk, že byl idealista. Toho jsem se držel a s tím jsem pracoval. Snad to bude ve filmu vidět.“ Film Dubček uvede Česká televize 21. srpna ve 20 hodin.