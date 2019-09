Padouch z Batmana i nečekané vítězství. Které filmy se dostaly ze světových festivalů až do českých kin?

Joker, Synonyma a Parazit. Vítěze tří nejstarších a nejprestižnějších filmových festivalů - Berlinale, Cannes a Benátek - ve světových premiérách viděly stovky lidí, české publikum na ně ale stále čeká. Ačkoli například Tenkrát v Hollywoodu se už šest týdnů drží na předních příčkách návštěvnosti tuzemských kin, většina očekávaných festivalových trháků se bude promítat až na podzim. Server iROZHLAS.cz sestavil seznam těch nejzajímavějších. Praha 10:13 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tenkrát v Hollywoodu

Dlouho očekávané deváté drama svébytného scenáristy a režiséra Quentina Tarantina mělo premiéru už v květnu na festivalu v Cannes. Do hlavní soutěže byl snímek zařazen na poslední chvíli, protože Tarantino si nebyl jistý, jestli ho stihne sestříhat. Nakonec ale po jeho promítání první diváci tleskali několik minut vestoje.

Tenkrát v Hollywoodu se odehrává v 60. letech v USA a je inspirovaný skutečnými událostmi a lidmi. Nakolik se jednotlivé postavy ve snímku blíží těm reálným, rozebral server iROZHLAS.cz zde.

Filmový průmysl v téhle době zasáhla obliba spaghetti westernů, ale také smrt herečky Sharon Tateové, manželky Romana Polanského. Obojí je klíčové pro život a kariéru Ricka Daltona, herce ve starých černobílých televizních westernech, kterého ztvárnil Leonardo DiCaprio, a jeho dubléra Cliffa Bootha, kterého hraje Brad Pitt.

Děj dlouho očekávaného filmu ale byl až do srpnové premiéry zahalen tajemstvím i proto, že režisér požádal diváky v Cannes, aby nevyzrazovali pointu. „Štáb tvrdě pracoval na tom, abychom stvořil něco originálního. Žádám vás jen o to, abyste nevyzradili cokoliv, kvůli čemuž by další diváci z filmu neměli stejný požitek jako vy, kteří jste ho viděli poprvé,“ poprosil před světovou premiérou Tarantino.

Premiéra v českých kinech byla 15. srpna 2019.

Nabarvené ptáče

Poslední český film, který se představil v hlavní soutěži na festivalu v Benátkách, byl v roce 1994 snímek Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Nezískal sice žádnou z hlavních cen, odvezl si nicméně zlatou medaili předsedy italského Senátu.

Po 25 letech se do hlavní soutěže dostala filmová adaptace knihy Jerzyho Kosińského Nabarvené ptáče. Režisér Václav Marhoul na skoro tříhodinovém opusu pracoval jedenáct let. Černobílé drama vypráví o cestě chlapce po Evropě, kterého se jeho rodiče snažili uchránit před masovým vyhlazováním Židů.

V divácky náročném dramatu se mluví pouze devět minut a neobsahuje žádnou filmovou hudbu. Vedle češtiny, ruštiny a němčiny se v něm hovoří vymyšleným mezislovanským jazykem, na jehož tvorbě se podílel i docent Vojtěch Merunka.

Po zářijové premiéře na festivalu v Benátkách možná i proto někteří diváci odcházeli. „Tohle nedám,“ gestikulovala při odchodu po jedné z mnoha drsných scén jedna z divaček. Většina přítomných ale při závěrečných titulcích tleskala. I díky mnoha pozitivním kritikám, které se po projekci začaly objevovat, ho nakonec Česká filmová a televizní akademie vyslala do boje o nominace na Oscary.

Premiéra v českých kinech byla 12. září 2019.

Parazit

Vítězem letošního festivalu v Cannes se stal Parazit korejského režiséra Bong Joon-hoa. Ačkoli jde snímek do distribuce jako komedie, kritici ho po shlédnutí na festivalu charakterizovali jako thriller a rodinné drama a dosud nejlepší z Bongových snímků.

Parazit byl během festivalu i v čele tabulky časopisu Screen s nejvyšším průměrným hodnocením od tamějšího reprezentativního výběru kritiků.

Čtyřčlenná chudá rodina se infiltruje do do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Čtveřice ale rozhodně není politováníhodná, naopak se vyznačuje přetvářkou a vynalézavostí, díky kterým se diváci v Parazitu dočkají nečekané tragikomickým pasážím.

Premiéra v českých kinech bude 3. října 2019.

Joker

Zlatého lva na benátském festivalu si letos odnesl snímek Joker z dílny Warner Bros. a DC Comics. Záporná postava Jokera je známá z komiksů a snímků o Batmanovi a v minulosti si ji zahrál například Jack Nicholson (v Batmanovi z roku 1989), Jared Leto (v Sebevražedném oddílu) a v Temném rytíři i Heath Ledger, který za svůj výkon dostal in memoriam Oscara i Zlatý glóbus.

Letos poprvé se ale padouch bez zvláštních schopností ale s výjimečnými znalostmi z chemie dočkal vlastního snímku pod vedením režiséra Todda Phillipse.

I tentokrát ale stojí na výjimečném hereckém výkonu. Postavy zkrachovalého komedianta Arthura Flecka, který začne terorizovat Gotham City, se ujal Joaquin Phoenix.

Ještě před vstupem do kin ale snímek vyvolává obavy. Ne u kritiků, ale u pozůstalých po obětech ze střelby v Denveru, kde při promítání Temného rytíře v roce 2012 muž zastřelil dvanáct lidí. Příbuzní obětí poslali do společnosti Warner Bros. dopis, ve kterém se ohrazovali proti zobrazovanému násilí.

Premiéra v českých kinech bude 3. října 2019.

Synonyma

Na posledním ze zmiňovaných festivalů, v Berlíně, nečekaně zvítězila tragikomedie Synonyma izraelského tvůrce Nadava Lapida. „Myslím, že to jsou otázky, které se týkají lidí všude na světě: Do jaké míry jsme schopni opustit naši identitu a rozvíjet novou,“ řekl režisér při přebírání ocenění.

Vítězné drama, které někteří označují za migrační satiru, vypráví příběh mladého Izraelce Yoava v podání Toma Merciera, který se po opuštění izraelské armády přestěhuje do Paříže, kde se co nejrychleji snaží stát Francouzem. Odmítá proto mluvit hebrejsky, a naopak se nadšeně učí francouzštinu, i tím, že si stále opakuje synonyma.

Synonyma jsou tak autobiografickou výpovědí svého tvůrce, který si během stěhování z domoviny musel prožít podobná životní dramata. „V podstatě všechno, co se odehrává ve filmu, se doopravdy stalo,“ řekl Lapid ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, asi měsíc poté, co získal ocenění.

Snímek bude 4. října uveden na přehlídce Be2Can, premiéra v českých kinech bude 10. října 2019.

Laundromat

Společně s Jokerem a Nabarveným ptáčetem bojoval v hlavní soutěži na festivalu v Benátkách i nejnovější snímek Stevena Soderbergha Laundromat (v češtině Prádelna).

Režisér snímků jako Dannyho parťáci nebo Erin Brockovich oznámil projekt pod označením Panama Papers už v červenci 2016. A přizval do něj skutečně hvězdné obsazení. Hlavní roli Ellen Martinové, která se na dovolené zaplete do podivných machinací v právnické firmě, ztvárnila cenami ověnčená Meryl Streepová.

Jejími filmovými společníky jsou Gary Oldman a Antonio Banderas. A jak už neoficiální název napověděl společně se propadnou do podvodů spojených s off-shorovými společnostmi a praní špinavých peněz.

Zahraniční kritiky prozatím snímek vesměs chválí. „Je to didaktická komedie, vážná lekce v politické ekonomice oblečená jako fraška,“ hodnotí snímek New York Times. Komediálnost snímku oceňuje i Hollywood Reporter nebo Guardian.

Premiéru v USA má snímek 27. září, do české distribuce se zatím nedostal. Streamovací společnost Netflix ho ale uvede 18. října 2019.

Antologie města duchů

V hlavní soutěži berlínského festivalu byl uveden i jedenáctý snímek kanadského režiséra Denise Côteho Anatologie města duchů. Zlatého medvěda si sice neodnesl, ale od kritiků sklidil chválu. „Fascinující a znepokojivá alegorie,“ ohodnotil snímek server CineVue.

V zapadlé kanadské vesnici zemře jednadvacetiletý Simon. Ačkoli se s ní komunita snaží vyrovnat sama, nedaří se to, i přesto ale místní starostka odmítne příjezd psycholožky. S pochybností a zármutkem, které nikdo neřeší, ale do města přichází i neznámí cizinci.

Côte posouvá tradiční duchařské filmy o kousek dál. Neomezuje se jen na lekavé scény, ale pouští se do metaforického vyprávění o našem strachu z něčeho neznámého a jiného a přináší tak divákovi metaforu jednoho ze současných nejen evropských problémů - migrace.

Snímek bude 6. října uveden na přehlídce Be2Can, premiéra v českých kinech bude 31. října 2019.

Sbohem, synu

Stříbrný lev za nejlepší ženský i mužský výkon si z Berlinale letos odneslo čínské drama Sbohem, synu. Ocenění si odnesli představitelé hlavních rolí Jingchun Wang a Yong Meiová.

Ti si v rodinné sáze jednoho z nejznámějších čínských režisérů nezávislých filmů Wanga Xiaoshuai zahráli manželský pár stižený osudovou tragédií. Více než tříhodinový snímek sleduje své postavy ve třech kapitolách. Začíná v 80. letech minulého století při otřesech kulturní revoluce v Číně a pokračuje až k současnému kapitalismu.

Dojemné a nevtíravé asijské drama okouzlilo i kritiky. „Naprosto ohromující,“ napsali ve Variety. Magazín Screen Daily o Sbohem, synu dokonce prohlásil, že se jedná o „impozantní dílo románového charakteru.

Snímek bude 8. října uveden na přehlídce Be2Can, premiéra v českých kinech je 14. listopadu 2019.

