Film o muži, který se vzepřel Moskvě, jsme natáčeli v Buče, říká režisér Petr Nikolaev. V květnu jde do kin

Do kin se v květnu chystá film, jehož hlavní postavou je František Kriegel – politik, který jako jediný nepodepsal kapitulační Moskevský protokol. Dokument legalizoval sovětskou okupaci Československa v roce 1968. „Film jsme připravovali i na Ukrajině, kde jsem do té doby nikdy nebyl. Měl jsem tak možnost poznat ukrajinskou společnost těsně před ozbrojeným konfliktem," říká na Vltavě režisér snímku Petr Nikoalev. Praha 18:26 25. dubna 2023

Natáčení snímku začalo v listopadu 2021. „Shodou okolností ve městě, které se jmenuje Buča. To byla okolnost, která po únoru 2022 dostala úplně jiné rozměry,“ líčí režisér Nikolaev.

Mrazivě aktuální film. Nový snímek režiséra Petra Nikolaeva Muž, který stál v cestě se natáčel i v ukrajinské Buči

Scénář snímku Muž, který stál v cestě napsal Ivan Fíla, který se měl původně ujmout i režie. Po neshodách s producentem se tak ale nestalo, a scénář, který je v majetku produkční společnosti Bio Illusion, převedl na plátno Petr Nikolaev.

„Ten scénář jsem si přečetl opravdu s velkým zájmem, je čtivý a poutavý. Nicméně je trochu disproporční, původně měl 358 obrazů. To je na celovečerní film moc. Pro srovnání: scénář filmu Lidice měl 177 obrazů, a i tak měl dvě hodiny. Věděl jsem tedy, že u Muže, který stál v cestě se délka blíží spíše čtyřem hodinám,“ přibližuje.

„Ale k úpravám jsem přistupoval s velkou úctou, protože si myslím, že Ivan Fíla je talentovaný autor. Konal jsem v tom nejlepším, co jsem se naučil a co jsem se za ta desetiletí dozvěděl. Snažil jsem se postupovat filmově a příběh divácky zpřehlednit a zjednodušit,“ popisuje Nikolaev své úpravy Fílova scénáře.

Alois Švehlík ve snímku Muž, který stál v cestě

František a Riva

Důležitým motivem filmu je pro režiséra vztah Františka Kriegela a jeho manželky Rivy. Oba měli židovské kořeny, Kriegel se narodil v Haliči a jeho žena v Bělorusku. Zatímco on prožil druhou světovou válku v Asii jako armádní lékař, Riva se zapojila do protinacistického odboje a prošla Osvětimí i táborem Ravensbrück.

Pro Nikoaleva byl vodítkem k pochopení jejich vztahu krátký zpravodajský šot z podzimu 1968.

„Bylo to před začátkem schůze v roce 1968, kdy už bylo víceméně všechno ztraceno. Na Pražský hrad přijížděli straničt představitelé a najednou pěšky do záběru vstupuje František Kriegl se svou mohutnou postavou. Vedle něj cupitá Riva. On zaváhá a Riva udělá gesto, strčí ho dopředu s úsměvem, vlastně zalupačí a dodá mu kuráž,“ popisuje režisér klíčový moment.

„On tedy moc povzbuzovat nepotřeboval, to byl odvážný člověk, ale bylo vidět, že za ním Riva stála. Žena, která prošla koncentračním táborem a byla u velmi dramatických situací, mu byla oporou. Myslím, že bez ní by to měl František Kriegel mnohem těžší,“ soudí Nikolaev.

Tato krátká sekvence mu pomohla pochopit dynamiku vztahu mezi manželi Krieglovými a pomohla mu celý film uchopit.

Kniha Muž, který stál v cestě Ivana Fíly

„Oni spolu souzněli. Během těch pár vteřin se mi vyjevila komplicita mezi nimi, pochopil jsem, jak spolu fungovali,“ vysvětluje režisér.

Film Muž, který stál v cestě tak podle něj získal lidský rozměr. Ač v něm politika hraje důležitou roli, není to primárně politický snímek. Je o člověku, jeho postojích a činech v pohnutém roce 1968, a partnerském porozumění, které mu dodávalo sílu.

Roli Františka Kriegela získal Tomáš Töpfer, jako jeho žena Riva se představí Zuzana Mauréry.

