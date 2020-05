Jak natáčet filmy v době pandemie koronaviru? Hollywood shání odborníky na infekční choroby

Kadeřníci, kameramani a stovky dalších lidí se podílejí na vzniku kouzla filmů a televizních pořadů. Teď Hollywood hledá zcela novou profesi - konzultanty specializované na covid-19. Pandemie přinutila producenty, studia i odbory radit se s experty, jak bezpečně obnovit natáčení. Los Angeles 9:23 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávka hollywoodských scenáristů nezačne. Dohodli se na předběžné na nové kolektivní smlouvě | Foto: Scott Catron, CC-BY-SA-2.0

Jednotlivé týmy se musely kvůli koronaviru rozejít uprostřed března. Jak píše agentura Reuters, největší poptávka je nyní po epidemiolozích a dalších odbornících na zdravotnictví. Mají štábům poradit, jak řídit často velké týmy lidí, kteří pracují v přecpaných prostorách. Jak vést herce při scénách, kdy jsou v těsné blízkosti kolegů, líbají se, objímají nebo zápasí.

Obnovit natáčení je pro studia důležité - Netflix, Walt Disney a další potřebují nové programy, které diváky zaujmou. Zatímco v USA jsou studia zatím prázdná, produkce se už chystají v Jižní Koreji, Austrálii, Švédsku i na Novém Zélandu, kde bude tento týden pokračovat v natáčení Avataru 2 James Cameron.

Lidé z branže očekávají, že se výrobní týmy zmenší, bude se pravidelně testovat, všude bude dezinfekce a davové scény se budou vyrábět počítačově.

Odborník na infekce

Režisér a producent Tyler Perry chce být mezi prvními, kdo znovu zapne kamery. Oznámil začátek natáčení dvou seriálů pro kabelovou televizi BET 8. července ve studiích v Atlantě. Pozemek o rozloze 133 hektarů poskytuje i možnost odděleného ubytování, což má být překážkou pro případné šíření nákazy.

Perry k zajištění bezpečnosti povolal množství lidí včetně odborníka na infekční choroby Carlose del Ria. Ten doporučil, aby na začátku byli otestováni všichni zaměstnanci i účinkující a aby natáčení vždy po čtrnácti dnech přerušili. Doporučil také hygienickou ochranu, ale s tím, že stoprocentně se zaručit nedá nic.

„Možná to štáb od nákazy úplně neochrání, ale nebylo by dobré radit, aby se počkalo, až virus zmizí nebo až bude vakcína, protože to by se nedalo znovu pracovat i dva roky,“ řekl del Rio.

Pokyny od guvernéra

Odbory zastupující herce a zaměstnance jako SAG-AFTRA nebo IATSE si najaly odborníky z Harvardovy univerzity a Kalifornské univerzity. Všichni čekají na kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který se chystá vydat pokyny pro filmová a televizní natáčení.

Dění sledují také herci. Anna Kendricková poskytla rozhovor na propagaci seriálu Love Life televize HBO. Řekla, že zaslechla rady, které podle ní pocházely od někoho, „kdo v životě nebyl na place“.

„Ze zkušenosti vím, že všichni, kdo natáčejí, ví, že jsou jeden tým. Snažíme se, aby byli ostatní v bezpečí. Myslím, že se to dá udělat, ale ještě jsem žádné dobré řešení neviděla,“ řekla.

Doktor Paul Litchfield, který se zabývá pracovním lékařstvím, řekl, že složité je to v televizi, protože mnoho zaměstnanců je na volné noze. "Lidé vstupují a vystupují z vašeho okruhu k dalším produkčním týmům jiných společností. Takže je třeba zajistit, aby pokyny byly pro televizní studia jednotné," řekl.