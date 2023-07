Jaká je nejhranější skladba v českých filmech? S odpovědí si nevěděli rady ani zkušení znalci

Bez hudby se neobejde žádný film. V seriálu Radiožurnálu připomínáme 125. výročí vzniku české kinematografie a naši datoví analytici mimo jiné zjišťovali, jaká píseň se v českých filmech hraje nejčastěji. Například Internacionála se v nich objevila šestnáckrát a husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci čtrnáctkrát. Tyto skladby ovšem skončily na pátém a sedmém místě. Které jsou ty vůbec nejhranější skladby – to netrefili ani znalci filmové hudby. Seriál Praha 10:00 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít orchestr | Zdroj: Profimedia

První nejpoužívanější skladba je totiž Kde domov můj z roku 1834. Pro divadelní hru Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka ji složil Josef Kajetán Tyl – a v roce 1918 se stala součástí československé hymny.

Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu k 125. výročí vzniku české kinematografie, tentokrát o filmové hudbě

„Protože hodně filmů z první republiky a tak dále, ta válečná tvorba, takže tam je to možné,“ pokyvuje, byť překvapeně, hlavou hudební producent Petr Pýcha nad informací, jaká skladba je nejhranější.

Zaskočilo to i vedoucího Tvůrčí skupiny hudba v Českém rozhlase Aleše Stuchlého. „To je nádherné, opravdu, v parodickém i zcela vážném užití,“ směje se.

Polka i lidovky

Druhá nejpoužívanější píseň v českém filmu je klasická česká polka Škoda lásky, kterou složil Jaromír Vejvoda v roce 1927. „To už ani moje generace nezná, nenapadlo by mě to zcela určitě, doufal jsem, že to bude alespoň něco z posledních 40 nebo 50 let, je to šokující tak napůl,“ zamýšlí se Stuchlý.

Třetí nejhranější skladba je lidová, jmenuje se Zelení hájové. Slyšet je hlavně ve filmech, které bychom dnes označili jako ty pro pamětníky, a to ve velmi různorodých aranžích. Například v provedení Vlasty Buriana ve filmu Muž v povětří z roku 1956.

Na čtvrtém místě pak skončila další lidovka: Už mou milou do kostela vedou.

Známé hity

V současné době se podle Aleše Stuchlého filmaři často snaží použít hudbu, kterou lidé dobře znají. „Vzít trendující písně, ať už jsou na YouTube, někde ze Spotify, nebo na TikToku a ty pak ve filmu použít, nebo jít trochu retro, teď docela letí devadesátky, když se podíváme na Netflix,“ popisuje běžnou filmařskou praxi posledních let.

Tento trend platí podle Stuchlého i v českém filmu. „Ale české filmy, jak jsou formálně a tematicky neodvážné, tak jedou i v úplném středním proudu a stejně ‚odvážné‘ jsou i hudební výběry,“ doplňuje.

Nejčastější písně českých filmů Píseň Počet filmů Poprvé Naposled Kde domov můj 25 Za rodnou hroudu (1930) Prezidentka (2022) Škoda lásky 23 Návrat domů (1948) Líbáš jako ďábel (2012) Zelení hájové 20 Tonka Šibenice (1930) Veverka a kouzelná mušle (1988) Už mou milou do kostela vedou 17 Tonka Šibenice (1930) Božská Ema (1979) Internacionála 16 Případ dr. Kováře (1949) Zahradnictví: Rodinný přítel (2017) Život je jen náhoda 15 Peníze nebo život (1932) LOVEní (2019) Ktož jsú boží bojovníci 14 Jan Roháč z Dubé (1947) Jan Žižka (2022) Lásko, bože, lásko 14 Tonka Šibenice (1930) Velká premiéra (2022) V Hodoníně za vojáčka mňa vzali 13 Písnička za groš (1952) Jedna kočka za druhou (1993) Živijó, živijó 13 Děti na zakázku (1938) Jen o rodinných záležitostech (1990)