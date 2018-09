VIDEO: Kdyby Palach byl jen v osobní krizi a depresích, možná by do toho nešel, myslí si herec Viktor Zavadil

Jak se herec na takovou silnou roli, jako je Jan Palach, připravuje? „Dohledával jsem informace v knize od Jiřího Lederera, ze kterého scénář také vychází. Hodně jsme konzultovali s režisérem Robertem Sedláčkem,“ vysvětluje.

Herec Viktor Zavadil ztvárnil roli Jana Palacha. Co ho nejvíce zajímá na příběhu studenta, který chtěl vyburcovat národ z postupující rezignace na odpor proti okupaci?

Během příprav navštívili i archiv Univerzity Karlovy, kde je část pozůstalosti Jana Palacha, věci z doby činu, korespondence nebo fotografie.

A jak probíhalo natáčení? „Překvapilo mne, jak rychle se štáb dal dohromady, bylo mi sympatické, jak se parta lidí na krátkou dobu stane blízkými a pak se rozejdou za jinými projekty,“ popisuje.

Než dostal nabídku hrát Jana Palacha, tak o něm věděl, že to byl mladý student. Věděl, co udělal a měl také přibližnou představu o tom, proč to udělal.

„Tím, že to nebyl osobní čin, který by vyvěral z toho, že Palach byl v depresi nebo v osobní krizi, tak v momentě, kdy by se soustředil na své osobní pocity a na to, že se chce rozloučit s blízkými, tak právě to by mohlo zapříčinit, že by do toho možná nešel,“ míní.

Šestadvacetiletý herec je z Ostravy a má už řadu divadelních zkušeností. V kladenském divadle hraje v několika komediích – Mnoho povyku pro nic, Brouk v hlavě, nebo také v komedii Expo 67.