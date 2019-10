Film o záchraně fotbalistů z jeskyně předkládá svědectví těch, co přijeli pomoct. Zahráli si sami sebe

„Tak jo, kluci. Jde se do jeskyně.“ Spíše úsměvným prohlášením 25letého fotbalového kouče začíná The Cave, filmové převyprávění loňské dramatické záchrany 12členného chlapeckého týmu a jejich trenéra ze zaplavené thajské jeskyně Tcham Luang Nang Non. Režisér Tom Waller se při jeho evropské premiéře na festivalu v Londýně rozpovídal pro server iROZHLAS.cz o tom, jaké bylo natáčet známý příběh z pohledu jeho bezejmenných hrdinů. Jeskyně Tcham Luang Nang Non (Thajsko) / Londýn 7:25 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Loni v červenci dělal thajsko-irský filmař to samé, co zbytek planety. Se srdcem v krku –podle jeho vlastních slov – sledoval zprávy ohledně záchranné mise, která k nejseverněji ležící provincii v Thajsku přilákala zraky médií z celého světa.

„Takový příběh nenapíšete,“ říká Tom Waller a vysvětluje, co ho přimělo uvažovat o zadaptování události do filmu. Byl to fakt, že k ní došlo v jeho rodné zemi. „Pochopil jsem, že mám jako režisér, který vyrůstal rozkročený mezi západem a východem, jedinečnou pozici, z níž můžu příběh odvyprávět,“ vysvětluje.

Dvanáct chlapců, kterým bylo v té době v rozmezí od 11 do 16 let, v zatopeném jeskynním komplexu strávilo společně s jejich trenérem více než dva týdny. O dění venku samozřejmě neměli ani ponětí.

Netušili, že v rozbahněném terénu kolem Tcham Luangu přihlíží záchranným pracím přes tisíc novinářů a že se do tiché thajské oblasti slétají odborníci ze všech koutů zeměkoule, aby nabídli pomocnou ruku. Dokonce věřili, že až se jim podaří dostat ven, odjedou zase na svých kolech domů. „Tyhle vezměte jako první. Ti to mají domů nejdál,“ prohlásí ve snímku mladý fotbalový kouč.

Dramatický příběh tehdy nezasáhl pouze Wallera. Proto ještě v létě loňského roku server Variety uváděl, že na jeho motivy vzniká rovný půltucet filmů. Podle režiséra ale z většiny projektů nakonec sešlo. Vyšlo několik knih, National Geographic odvysílal dokument. Hraná verze událostí je alespoň pro tuto chvíli jediná.

Neznámí hrdinové

Konkurovat Wallerově snímku bude pouze minisérie, kterou produkuje streamovací společnost Netflix a k níž je smlouvou o exkluzivitě, zprostředkovanou thajskou vládou, svázáno všech 12 malých fotbalistů i s jejich koučem a rodinami. Všichni mají zakázáno mluvit s médii, a proto k nim neměl v době natáčení přístup ani Tom Waller.

„Pochopil jsem, že musím zvolit jiný přístup,“ vypráví filmař o tom, proč se rozhodl svůj snímek postavit na perspektivě záchranářů a dalších místních i zahraničních dobrovolníků.

Turistická atrakce Jeskyně, kterou před loňským červnem a červencem navštívilo ročně kolem pěti tisíc lidí, přivítala mezi říjnem 2018 a dubnem 2019 přes 1,3 milionu návštěvníků. Zájmem se tak přiblížila nejznámějším národním parkům, uvádí Guardian s odkazem na informace místního ministerstva životního prostředí. Kdysi poklidný zemědělský region nyní ekonomicky vzkvétá. Jen kolem vstupu do Tcham Luangu si zřídilo svůj obchod se suvenýry na 200 prodejců. Thajská vláda navíc přislíbila skoro milion liber (necelých 30 milionů korun) na to, aby se z oblasti stala turistická destinace.

„Zaujal mě jejich zápal. Upustili od všeho, aby mohli u záchrany nějakým způsobem pomoct,“ pokračuje. „Farmářům poblíž toho místa při odčerpávání vody z jeskyně zaplavili pole a zničili úrodu. Nabídky od vlády na finanční kompenzaci ale odmítli. Jeden muž ujel 900 kilometrů, aby do provincie přivezl svá výkonnější vodní čerpadla. Nikdo ale jejich příběhy nezná.“

Podle Wallera jsou to přitom právě oni, kdo byl očitým svědkem těch 18 napínavých červnových a červencových dní. „Za celou tu dobu jsme neměli žádné zprávy z první ruky. Všechny informace nám předávali reportéři, kteří nebyli součástí záchranné mise. Všechno byly jen spekulace,“ míní.

„Záleželo mi na tom, abych divákům to, co se stalo, předložil jako svědectví z první ruky. Jako režisér totiž vůči nim máte zodpovědnost. Musíte pečlivě vybrat, jaké informace jim nabídnete, protože si pak podle nich budou celý příběh pamatovat. Proto jsem se rozhodl do filmu obsadit skutečné jeskyní potápěče, kteří v Tcham Luangu zasahovali, do rolí sebe samotných.“

V The Cave se tak objeví potápěči Mikko Paasi z Finska, Erik Brown z Kanady, Tan Xiaolong z Číny nebo Jim Warny původem z Belgie. Ten se zúčastnil také premiéry filmu na festivalu v Londýně. „Byl jsem z toho nervózní. Nejsem herec. Ale věděl jsem, že je potřeba ten příběh odvyprávět,“ přiznal zaplněnému sálu v kině Empire Haymarket.

Tom Waller si nemyslí, že by jeho snímku ubližoval fakt, že zobrazuje události, které má řada diváků stále ještě v živé paměti. Jeho dějovou páteří totiž není, zda se chlapci dostali z jeskyně ven, ale jak k tomu došlo. „V médiích se o tom mluvilo. Dělali se nákresy a schémata. Ale nikdo z nás to neviděl. Na tom můj film stojí. Ukazujeme divákům, jak se celý tým podařilo dostat ven,“ říká tvůrce.

Popsat, že hoši i jejich kouč měli během tříhodinové záchranné operace svázané končetiny a byli pod těžkou dávkou sedativ, kterou jim potápěči museli podat několikrát, konec konců ještě není tak silné, jako když to vidíte na širokém plátně.

Jim Warny byl tím, kdo mezi jednotlivými jeskynními komorami dopravoval trenéra fotbalistů. Jak přiznává, uvědomil si to až ve chvíli, kdy se 25letý muž začal pod vodou předčasně probouzet. Dali mu totiž stejnou dávku tišící látky jako ostatním klukům.

Podle Wallera výhodou natáčení se skutečnými jeskynními potápěči bylo, že filmařům pomohli s tím, aby prostředí horského podzemí vypadalo autenticky. „Voda není čistá, nedá se v ní moc dobře koukat, a také není moc hluboká. Bylo pro mě důležité to zachytit,“ popisuje. A Warny přidává, že jeskynní potápění se „asi nejvíce podobá plavání v půllitru piva Guinness“.

Protože Tcham Luang byla v době natáčení stále zaplavená a její okolí uzavřené vládou, musel se štáb uchýlit do jiných, vizuálně podobných thajských jeskyní. Podvodní scény, v nichž vystupují dětští herci, vznikaly kvůli jejich bezpečí v kulisách, které tvůrci postavili na obřím olympijském bazénu v Bangkoku. Do Tcham Luang nakonec získali přístup na jediný den.

Snímek The Cave je věnován památce Samana Kunana, bývalého příslušníka thajského námořnictva, kterému při zásobovací misi došel při ponoru kyslík. Byl jedinou obětí záchranné mise, na níž se podílel jako dobrovolník. Jeho pohřbu 14. července 2018 se účastnila i thajská královská rodina.

Jeskyně Tcham Luang Nang Non leží pod pohořím Doi Nang Non blízko thajských hranic s Myanmarem.