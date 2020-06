Jih proti Severu a 12 let v řetězech. Streamovací služby kvůli vlně protestů proti rasismu stahují filmy

Možná přijde i Elvis. Bourák je filmový ploužák smutných existencí a jejich nahodilých eskapád

Do baru Titanic vejde vyznavač rockabilly, mafián nižší kategorie a kamioňák, který tam dojel podle „šukmapy“. Není z toho vtip, jak by se mohlo čekat, protože to by naznačovalo, že se člověk zasměje.