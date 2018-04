'Radši to ukážu než 10 minut analyzovat.' Poslechněte si archivní rozhovor Miloše Formana s Lucií Výbornou

O vás se ví, že svým hercům, nehercům a producentům přehráváte role. V několika filmech jste si i zahrál. Jaký je váš nejlepší herecký výkon?

Žádný. Herců si strašně vážím, obdivuju je. Doporučoval bych každému režisérovi, aby si občas stoupnul před kameru. Když je člověk za kamerou a nemá tu zkušenost, říká si, že je to tak jednoduché, co po něm chci. No, běžte si tam stoupnout sami, není to tak lehké. Před kamerou jsem strašný trémista.

Když jste si do filmů vybíral neherce pro své české filmy, stalo se někdy, že jste se spletl a ten člověk nebyl schopný zahrát to, co jste po něm chtěl?

Ne, protože jsem se s nimi bavil. Nebyly to zkoušky, ale věděl jsem, že tenhle člověk tu danou postavu může dělat a může ji uhrát.

Kterému známému herci jste naposledy předehrával nějakou scénu, jak byste si představoval, že to má vypadat?

To, co dělám, není předehrávání. Nechci jim ukazovat, jak to mají hrát. Ale než jim nějak složitě psychologicky rozebírat postavu, tak herci naznačím, jak by ta věta měla znít, jakou by měla být náladu. Radši to ukážu, než to deset minut složitě a filozoficky analyzovat.

A hvězdným hercům jako jsou Jack Nicholson Woody Harrelson to nevadilo?

Ze začátku, když si mysleli, že chci, aby mě napodobovali, tak jo. Ale to se dá rychle vysvětlit: „Já nechci, abyste mě napodobovali, jen tahle scéna má takovouhle náladu a jeďte.“ Nevadilo jim to.

'Hele, Woody...'

Když má nějaký herec hvězdné manýry, třeba Woody Harrelson, který notoricky chodí pozdě, jak to řešíte? Máte na něj nějaké páky?

Někdy je to složitější, protože to člověka vytočí. Točili jsme v nejtěžším vězení u Memphisu, kam nás pustili jen na půl dne. A když běží čas a vím, že nás tam nepustí a tu scénu musíte natočit… Woodymu jsem řekl: „Woody, poslyš, jestli si myslíš, že takovouhle roli budeš mít každý rok, to se nestává. To budeš mít jednou dvakrát za život.“ A on to uznal. (Woody Harrelson hrál ve filmu Lid versus Larry Flynt, pozn. red).

Když jste po filmu Taking Off, který byl v Evropě úspěšný, ale v Americe ne, měnil styl práce, bylo to instinktivní, nebo jste o tom přemýšlel?

Uvědomil jsem si, že jsem první film chtěl točit z drzosti tak, jak jsem byl zvyklý a jak jsem to uměl. Ale je to jiná mentalita. Tehdy to byla móda, český film měl volnou strukturu, improvizovalo se. Film nekončí, ale přestane, on vlastně nemá konec. A pro Američana to bylo jako: „Počkej, kdo je ten dobrý a kdo ten špatný?“

Taky jsem zjistil, že v cizím jazyce nemůžu dělat filmy tím samým způsobem. Když člověk přijde do hospody a nerozumí každému slovu, nemá právo dělat filmy jako Hoří, má panenko nebo Lásky jedné plavovlásky. Vědomě jsem se obrátil k adaptacím knih nebo divadelních her, které byly napsány anglicky mluveným autorem.

Rozpočet Přeletu nad kukaččím hnízdem byl čtyři miliony dolarů. Vešel jste se do něj?

Původně byl rozpočet 2 miliony dolarů, což správní rada Fantasy films povolila, ale jak přišel Jack Nicholson, najednou šlo všechno nahoru. Rozpočet vyskočil na 4 miliony a Saul Zaentz šel ke správní radě a oni mu řekli, že ne. Řekl, že vlastní 51 procent a že ty peníze dostane. Chtěli ho zavřít do blázince, ta jeho správní rada.

Změnil se od té doby Jack Nicholson?

Nevím, on je jako herec nesmírně profesionální. Přišel každý den připravený, na place se choval ohromně, byl ohromně přátelský, protože si uvědomoval, že čím lepší budou ti kolem něj, tím lepší bude on. Ale mimo plac ho neznám, do dneška nevím, jestli je blázen, nebo jestli je normální. Ale mám ho strašně moc rád, vždycky jsem s ním strašně rád pobýval.

Celý rozhovor Lucie Výborné s Milošem Formanem si můžete poslechnout v přiloženém audiu. Záznam vznikl v červenci 2008.