Vedle Harveyho Keitela i Barry Pepper. Režisér filmu Nabarvené ptáče získal známého herce ze Zelené míle

V připravovaném filmu Nabarvené ptáče od Václava Marhoula se objeví americký herec Barry Pepper. Ve filmu, který vypráví o osudech malého chlapce za druhé světové války, se představí v roli ruského vojáka Mitky. Ve středu o tom informovala mluvčí štábu Alice Titzová. Pepper je známý zejména ze tří filmů, které byly nominovány na Oscara – Zachraňte vojína Ryana, Zelená míle a Opravdová kuráž. Praha 15:35 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký herec Barry Pepper | Foto: Lionel Hahn | Zdroj: ČTK/ABACA

Byl také třikrát nominován na cenu Screen Actors Guild Awards. Za roli Roberta F. Kennedyho v TV minisérii Kennedyovi získal cenu Primetime Emmy Award. Pepper se v Marhoulově filmu natáčeném podle bestselleru Jerzyho Kosińského objeví – mimo jiné – po boku Harveyho Keitela či švédského herce Stellana Skarsgårda.

Kdo vezme pod křídlo Nabarvené ptáče? Marhoul v Cannes prodává zatím nedokončený film Číst článek

„Jednání o obsazení Barryho Peppera trvala, stejně jako u ostatních tak známých herců, několik měsíců. A stejně jako u ostatních rozhodoval hlavně scénář. Nicméně v jeho případě jsem byl tentokrát schopen nabídnout i 23minutovou ukázku ze všech scén, které jsme do té doby natočili,“ řekl režisér, scenárista a producent Václav Marhoul.

Dalším potvrzeným zahraničním hercem je Alexej Kravčenko, který v 16 letech debutoval ve slavném filmu režiséra Elema Klimova s názvem Jdi a dívej se. „Alexejevovo herecké angažmá v mém filmu je pro mě pomalu až symbolické. Protože Klimovův film Jdi a dívej se osobně považuji za jeden z nejlepších filmů, které byly kdy natočeny,“ dodal Marhoul.

O smyslu života a lidském charakteru

V 90. letech Kravčenko studoval na herecké škole Borise Ščukina, od roku 1994 do roku 2001 účinkoval ve státním divadle E. Vachtangova v Moskvě. V roce 2007 se stal členem souboru Moskevského uměleckého divadla, jedné z největších moskevských divadelních scén. Ve filmu Nabarvené ptáče ztvární postavu politruka Gavrily.

Oba herci přicestují do Česka na pět natáčecích dní. Točit se bude v první polovině června v okolí Českého Krumlova.

Marhoul zlákal Harveyho Keitela. Slavný herec v jeho filmu ztvární katolického kněze Číst článek

Nabarvené ptáče je výpovědí židovského chlapce o podstatě a smyslu lidského života a o lidském charakteru. Děj se odehrává za druhé světové války a hlavní postavou je devítiletý Žid Joska, jehož rodiče pošlou k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě, aby ho uchránili před nacisty. „Není to ale film o holokaustu. A i když se to odehrává za války, tak to není ani válečný film,“ uvedl při začátku natáčení Marhoul. S premiérou se podle dřívějších informací počítá příští rok.

Vzhledem k době, z níž příběh je, a jeho okolnostem bylo těžké najít vhodné lokace v Česku, točilo se tedy i na Slovensku a na Ukrajině. Scénář vznikal tři roky ve spolupráci s osmi dramaturgy a měl 17 verzí. Peníze na film Marhoul sháněl přes čtyři roky. Rozpočet filmu je 166 milionů korun.