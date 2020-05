Natáčíme, hlásí Česko. Producenti chtějí co nejdříve přivítat zpátky zahraniční štáby

Už v následujících týdnech by se do České republiky mohli začít vracet zahraniční filmaři. V tuzemsku se totiž jako v jedné z prvních evropských zemí v návaznosti na uvolňování vládních opatření proti šíření nového koronaviru obnovila audiovizuální produkce. Štáby včetně hereckých hvězd, jako je Orlando Bloom či Rosamund Piková, mohou do Česka přijet, ale musí se nechat průběžně testovat na koronavirus. Praha 13:03 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orlando Bloom a Cara Delevingne ve fantasy sérii Carnival Row | Zdroj: Amazon Studios

Většina filmové a televizní produkce se zastavila v polovině března, kdy byl v zemi vyhlášen nouzový stav a byla zavedena omezení týkající se pořádání kulturních a sportovních akcí a shromážďování velkých skupin lidí.

V tu dobu se v Česku natáčela třeba druhá řada fantasy Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingne v hlavních rolích, první série Kola času, adaptace knižní ságy Roberta Jordana s Rosamunde Pikovou, seriálový spin-off The Falcon and The Winter Soldier od komiksového studia Marvel nebo snímek 473 Transatlantic z produkce streamovací společnosti Netflix.

Jak píše server The Hollywood Reporter, připravovalo se také natáčení válečného thrilleru Ruin s Margot Robbieovou a Matthiasem Schoenaertsem nebo dánské kostýmní drama Margrete – Queen of the North (Margrete – královna severu) s Trine Dyrholmovou v titulní roli.

Jistý není pouze návrat tvůrců seriálové marvelovky, která má sledovat osudy avengerů Falcona (Anthony Mackie) a Winter Soldiera (Sebastian Stan). Jak v dubnu vysvětlila Radiožurnálu ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, produkce tu stihla natočit, co potřebovala, a zbytek dodělá ve Spojených státech. Ostatní štáby tu podle ní nechaly rozdělanou práci – mají tu třeba rozestavěné kulisy.

Fond předpokládá, že by se díky rychlému restartu audiovizuální produkce mohly do Česka vedle už nasmlouvaných projektů přesunout i produkce ze států, kde pro to zatím nebudou vhodné podmínky.

Herci bez roušek

I přes do 25. května platící povinnost nosit ve veřejném prostoru ochranné prostředky, jako jsou například roušky nebo respirátory, nebude toto omezení pro filmové a televizní štáby překážkou. Takzvaní výkonní umělci, který vystupují před kamerou, mají totiž od 1. května z vyhlášky ministerstva zdravotnictví výjimku.

Herci, komparzisté a kaskadéři se tak místo toho budou každých 14 dní podrobovat testování PCR testem. Ten podle doporučení Státního fondu kinematografie a ministerstva zdravotnictví podstoupí také už před odjezdem a poté ještě do 72 hodin po příjezdu do Česka.

„V karanténě pak zůstanou do té doby, než dostanou výsledek testu. Na ten se obvykle čeká do dalšího dne. Tímto způsobem se mohou vyhnout tomu, aby v izolaci museli strávit 14 dní,“ popsala Pavla Žipková, vedoucí České filmové komise, která je prostředníkem mezi fondem a filmaři. Dodržením těchto opatření by podle Žipkové mělo klesnout riziko nákazy na úplné minimum.

Mimo kamery platí bezpečnostní pravidla pro všechny. Dvoumetrové rozestupy se ale nevztahují na maskéry, kostyméry či zvukaře, pro které je přímý kontakt s výkonnými umělci součástí práce. Maskéři přitom mají doporučený režim jako kadeřnické a kosmetické salony – mají povinnost nosit roušku, štít a rukavice.

Zahraničním členům štábu zajistí česká produkční společnost stálé ubytování a stejně tak i zdravotní péči po celou dobu pobytu v Česku. Aby se předešlo případnému šíření nákazy, bydlí všichni členové štábu odděleně. Mimo natáčení by pak měli co nejvíce dodržovat dobrovolnou karanténu, tedy udržovat na minimu své sociální kontakty.

Klíčovou část štábu, herce a další profese, která by se obtížně nahrazovala, radí fond oddělit od zbytku štábu. A to třeba tak, že zajistí samostatnou kostymérnu a maskérnu či prostor na stravování.

Otevírání hranic a hotelů

Problém tak nyní může představovat už jen samotné cestování ze zahraničí. Vláda sice na konci dubna opět otevřela hranice Česka pro evropské občany, vstup lidí z oblastí mimo Evropu je ale stále omezený podle doporučení Evropské unie.

To mělo přestat platit už 15. května, unie ale minulý týden navrhla, aby se ponechaly vnější evropské hranice zavřené o měsíc déle. Jak ovšem připomněla Žipková, jde stále pouze o doporučení. Pro cestu zahraničního štábu se navíc mohou udělat výjimky.

Čekat by se nicméně mohlo ještě na 25. května, kdy by se měly otevřít hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení.

Státní fond kinematografie uvádí, že zahraniční produkce utratily v Česku v roce 2018 téměř pět miliard korun, v roce 2019 dokonce o čtyři miliardy více. Letos se čekal další nárůst.

Česká republika patří mezi světovými producenty k nejzajímavějším a nejvyhledávanějším destinacím pro natáčení. Důvody jsou podle České filmové komise následující: profesionální filmové štáby, kvalitní postprodukce, působivé lokace, tradice a zkušenost a také lepší ceny než v jiných zemích.

Mezi dosud největší tuzemské produkce patří například několik dílů ze série Mission: Impossible, fantasy snímky Hellboy nebo Van Helsing či marvelovka Spider-Man: Daleko od domova. Předloni se u nás natáčel také satirický válečný snímek Králiček Jojo, za který si Taika Waititi odnesl Oscara za nejlepší adaptovaný scénář.