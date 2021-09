Vláda uvolnila 300 milionů korun na filmové pobídky. Mají přitáhnout zahraniční štáby

Na filmové pobídky pro letošní rok uvolnila v pondělí vláda z rozpočtové rezervy dodatečných 300 milionů korun. Po zasedání kabinetu to novinářům řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Dosud bylo na pobídky určeno 800 milionů korun. Na navýšení částky na 1,1 miliardy korun se dohodl Zaorálek s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) v červenci. Zahraniční štáby podle něj díky tomu v Česku utratí asi dvě miliardy korun. Praha 16:48 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaorálek řekl, že díky navýšení částky o 300 milionů se podaří přitáhnout projekty za dvě miliardy korun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schillerová na twitteru uvedla, že peníze převede z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva kultury ve prospěch Státního fondu kinematografie.

Lábus převzal cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. ‚Film jsem vždycky miloval,‘ řekl Číst článek

„Peníze pro filmové pobídky se naší ekonomice bohatě vrátí. S filmovým průmyslem je spojeno ubytování, stravování a umělecká řemesla, kterým tak pomůžeme po covidové pandemii,“ uvedla.

Zaorálek řekl, že díky navýšení částky o 300 milionů se podaří přitáhnout projekty za dvě miliardy korun.

„Budou utraceny výhradně za české zboží a služby,“ uvedl. V současné době potřebuje příliv zahraničního kapitálu každá země včetně České republiky, doplnil.

„Kdyby k tomu dnes nedošlo, museli bychom říci, že nejsme schopni další nabídky přijímat. Nyní jsme schopni říct, že jsme připraveni na další projekty v roce 2021 a 2022,“ dodal Zaorálek.

Jako před pandemií

Na to, že suma na filmové pobídky by se měla zvýšit, dlouhodobě upozorňoval Státní fond kinematografie, který žádosti o ně přijímá. Pokud by stát peníze nenavýšil, musel by fond příjem žádostí zastavit, protože suma pro letošní rok už je vyčerpaná, varoval.

Zaorálek dříve uváděl, že by rád získal dalších 500 milionů, se Schillerovou se nakonec dohodl na 300 milionech.

Stát chce pomoct českým herním vývojářům. ‚Pro Česko je to obrovská příležitost,‘ říká Zaorálek Číst článek

Objem filmového natáčení se v ČR dostal za letošní první pololetí na úroveň roku 2019, tedy na úroveň před koronavirovou pandemií.

Rok 2019 byl pro český filmový průmysl zatím rekordní, díky systému filmových pobídek přiteklo do Česka devět miliard korun zahraničních investic.

Ministerstvo kultury v předkládací zprávě uvedlo, že z ekonomického hlediska je důležité poptávky zahraničních štábů využít a filmovou výrobu v Česku udržet.

Pandemie tvrdě zasáhla především producenty závisející na kinodistribuci, rozvoj internetu jako distribučního kanálu a boj o diváka na poli on-line seriálu naopak posílil. Investoři jako Netflix, Amazon, Apple TV nebo Disney+ i v době pandemie zvyšovaly své zisky a potřebují vyrábět pro své předplatitele nový obsah.