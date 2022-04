Film Jan Žižka přijde do českých i amerických kin 8. září. Jde o dosud nejnákladnější český filmový počin

Čtyři roky od poslední klapky dorazí do kin film Petra Jákla Jan Žižka. Snímek, který představí zahraniční hvězdy, jako je Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Loweová, bude mít premiéru 8. září. Jákl film produkoval s hollywoodským producentem Cassianem Elwessem, proto bude premiéra zároveň v Česku i USA. Prodlevu mezi dokončením snímku a jeho uvedením do kin způsobila pandemie. Praha 11:17 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek představí zahraniční hvězdy, jako jsou Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Loweová | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Snímek je zatím nejnákladnějším filmovým počinem v Česku. „Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že budou lidé překvapeni z toho, jak je příběh koncipovaný. Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především velmi silný příběh, který člověka vede až do konce,“ uvedl Jákl.

Do jedné z hlavních rolí ve filmu se Jáklovi podařilo obsadit oscarového herce Michaela Caina. „Měl jsem ho v hlavě pro tu postavu od začátku. Mnozí samozřejmě říkali, že se to nepovede. Já jsem blázen, já věřím v takové věci,“ vzpomínal loni na karlovarském festivalu Jákl na natáčení s filmovou hvězdou.

Role Borše podle Jákla vznikla ještě předtím, než měl Micheala Caina domluveného. Vytvořil ji na základě několika reálných postav, které pomáhaly králi Václavovi IV. vládnout. „Dal jsem je dohromady, abych mohl vytvořit jednu postavu, protože to filmově potřebujeme,“ uvedl režisér a producent.

Na přípravách filmu Jákl pracoval osm let, scénář měl desítky verzí. Jákl chtěl příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických faktů, uvedl. Film vznikal na mnoha místech ve středních a jižních Čechách, točilo se i v Praze na Karlově mostě. Na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkali známí herci, kromě Bena Fostera coby Jana Žižky a Michaela Caina ještě Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund.