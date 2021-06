Do Česka se vrací zahraniční filmaři. Netflix bude v Praze v červenci natáčet svůj nejdražší projekt

V Česku se znovu natáčejí velké zahraniční filmové a televizní projekty a s nimi přijíždějí i někteří známí herci. Do země štáby lákají tuzemské filmové pobídky. Díky nim se bude v Praze v červenci natáčet i část nejdražšího projektu Netflixu, filmu The Gray Man. Uvedl to na svém facebooku Státní fond kinematografie, který filmové pobídky zajišťuje. V thrilleru z prostředí CIA hrají hlavní role Ryan Gosling a Chris Evans.

