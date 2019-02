Americká verze Nedotknutelných patří k trendu. Hollywood chce vydělat a sází na jistotu, tvrdí publicista

Do českých kin ve čtvrtek vstoupil americký snímek Nedotknutelní. Premiéra tragikomedie s Kevinem Hartem a Bryanem Cranstonem v hlavních rolích se dočkala rozpaků ze strany diváků. Jde totiž o poměrně věrnou předělávku stejnojmenného francouzského hitu z roku 2011, který se od té doby pravidelně vrací na televizní obrazovky v reprízách. A diváci se oprávněně ptají, co za natočením remaku pouhých pár let od uvedení jeho předlohy stojí. Hollywood 11:33 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský film Nedotknutelní z roku 2011 (vlevo) a jeho stejnojmenný americký remake z roku 2017 | Foto: H. C. E. / Bontonfilm | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Film Nedotknutelní vypráví o ochrnutém aristokratovi Philippovi (Francois Cluzet) a jeho novém opatrovníkovi, živelném senegalském mladíkovi (Omar Sy), kterého právě pustili z vězení. A tak začne velmi nepravděpodobné přátelství dvou mužů, kteří nemohou být odlišnější.

Tvůrci Eric Toledano a Olivier Nakache se při psaní scénáře inspirovali skutečným příběhem francouzského aristokrata Philippeho Pozza di Borgo, který ochrnul po nehodě při paraglidingu, a jeho přezdívaného „strážného ďábla“, Alžířana Abdela Selloua.

Tragikomedie se stala nejúspěšnějším francouzským snímkem v historii, když celosvětově vydělala více než 400 milionů dolarů. Země si ho zvolila za svého zástupce na Oscarech, jako nejlepší zahraniční film ho ocenili mimo jiné i Čeští lvi. A herce Omara Sye vykopl k popularitě i k ocenění César za nejlepší výkon, kterou převzal jako první herec černošské pleti.

Americký remake přesouvá vyprávění bez zásadnějších změn z Paříže do New Yorku. Do hlavních rolí přitom staví Bryana Cranstona a Kevina Harta, zatímco Nicole Kidmanová ztvárňuje menší roli osobní asistentky a potenciální romantické partnerky jednoho z mužů.

Zdaleka ale nejde o první hollywoodskou předělávku úspěšného evropského projektu – ani o první remake samotných Nedotknutelných, kteří se od svého uvedení už stačili dočkat argentinské a indické verze. Důvod pro to je zřejmý: filmová studia se sázkou na jistotu snaží dosáhnout snadného výdělku.

„Přejímat osvědčené náměty se jeví jistější než sázet na původní látku. Film úspěšný ve své domovině slibuje ještě větší úspěch, pokud dojde k jeho zpřístupnění většímu publiku pomocí amerikanizace – což obvykle znamená uzpůsobení obsahu tak, aby emocionálně oslovoval diváky bez rozdílu národnosti, srozumitelnější vyprávění dle konvencí klasického Hollywoodu a pokud možno žádnou ambivalenci. Z originálního uměleckého díla se tak často stává zaměnitelný komerční produkt,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz filmový publicista Martin Šrajer.

„Podle oblíbeného zdůvodnění vznikají hollywoodské remaky zejména kvůli neochotě amerických diváků číst titulky. Časté remaky britských filmů této hypotéze nevycházejí vstříc.“

Server Vulture přidává, že známý titul funguje nejen jako tahák pro investory, ale také pro média. Vysvětluje tím i neutuchající přízeň filmových studií ke knižním a divadelním adaptacím.

Evropské a asijské remaky

Nedotknutelní jsou podle Šrajera ukázkou toho, jak rádi „američtí filmaři upravují k obrazu svému francouzské komedie, což je trend sahající do 80. let“. Zmiňuje přitom třeba francouzskou komedii Tři muži a nemluvně, jehož americký remake se v roce 1987 stal komerčně nejúspěšnějším snímkem.

Dalšími příklady jsou pak tragikomedie Ptačí klec s Robinem Williamsem, původně francouzská divadelní hra, a film Klec bláznů, nebo krimi thriller Zabiják, původně Brutální Nikita v režii Luca Bessona.

Musíte se smát sám sobě, pak to třeba přijde vtipné i ostatním, říká režisér oblíbených Nedotknutelných Číst článek

Řada amerických remaků pak vychází z německého originálu, jako sedmi nominacemi na Oscara ověnčená komedie Viktor, Viktore s Julií Andrewsovou nebo Nebe nad Berlínem s nedávno zesnulým švýcarským hercem Brunem Ganzem, který se v americké verzi stal Městem andělů. Po roce 2000 se oblíbeným předmětem předělávek staly japonské horory, z nichž byl komerčně nejúspěšnějším Kruh.

„Kuriozitu představuje psychothriller Funny Games USA, v němž Michael Haneke s jinými herci záběr po záběru, slovo od slova kopíruje svůj rakouský originál, čímž se v zásadě vysmívá umanutosti, s jakou hollywoodští tvůrci namísto vymýšlení něčeho nového zas a znovu předělávají domácí i zahraniční filmy,“ dodává Šrajer.

Výdělečný hit

Podle filmového publicisty ale remake automaticky neznamená špatnou kvalitu, přičemž uvádí americké verze filmů Akiry Kurosawy a westerny Sedm statečných či Pro hrst dolarů.

Jeho názor sdílí i Charles Bramesco v britském Guardianu: „Stejně jako mimozemšťané, kteří nemohou dýchat v zemské atmosféře, by v hlavním filmovém proudu nepřežily bez výrazných úprav některé snímky. Když jsme v zahraničí, ať už je to třeba jen v kině, tíhneme k tomu, co nám připomíná domov.“

Cenu Evropského parlamentu LUX vyhrál Toni Erdmann. Komedie o vtipkujícím otci a upracované dceři Číst článek

Alespoň podle agregátoru filmových recenzí Rotten Tomatoes, které snímku v době přípravy článku přisuzují hodnocení 40 %, se američtí Nedotknutelní přízni kritiků zrovna netěší. To ale neodradilo americké diváky. Tragikomedie během premiérového víkendu přeskočila superhrdinského Aquamana, který poslední týdny vládl žebříčku návštěvnosti, a stihl si vydělat 95 milionů dolarů.

Do českých kin se však zájem nepřenesl – film za první víkend vidělo podle údajů Unie filmových distributorů jen něco málo přes dva tisíce diváků.

Hollywood v současné době připravuje třeba remake německé komedie Toni Erdmann, který se ucházel v roce 2017 o Oscara, nebo letošní dánský kandidát na cenu pro nejlepší cizojazyčný film, thriller Tísňové volání. Hlavní roli policisty, který slouží noční směnu na tísňové lince a přes telefon řeší případ unesené ženy, si má zahrát Jake Gyllenhaal.