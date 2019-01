Island jako tíživé vězení. Do kin jde film A dýchejte klidně oceněný na festivalu v Sundance

Je to první islandský snímek, který kdy dostal cenu na prestižním americkém festivalu nezávislých filmů v Sundance. Do melancholického dramatu A dýchejte klidně obtiskla režisérka Ísold Uggadóttir svůj dlouhodobý zájem o problematiku žen, které se potýkají s nepochopením společnosti kvůli rasové či sexuální odlišnosti. Island se v jejím snímku mění z vysněné turistické destinace na místo smutku a věčné nejistoty. Praha 9:54 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dvě mladé matky, nevyřčená trápení a jedno setkání, které oběma ženám nadobro změní život. Česká klubová kina začínají 10. ledna promítat snímek A dýchejte klidně.

Do kin jde film A dýchejte klidně oceněný na festivalu v Sundance.

V něm debutující islandská režisérka Ísold Uggadóttir na jedné straně jemně vykresluje nezájem společnosti o jedince a jeho problémy, na druhé pak zdůrazňuje sílu mateřské lásky. A také to, že pomoc může přijít i v okamžiku, kdy ji člověk už dávno nečeká.

Lára, která se právě dostala z drogové závislosti, má dluhy, zkouší si sehnat práci a se svým synem žije dočasně v autě. Na letišti se potká s africkou migrantkou Adjou, která se s dcerou pokouší nelegálně dostat do Kanady.

Island se v jejím snímku mění z vysněné turistické destinace na místo smutku a věčné nejistoty | Zdroj: Asociace českých filmových klubů

Na pozadí věčně sychravé islandské krajiny režisérka s pomocí minimalistického herectví obou protagonistek rozehrává melancholické drama o hledání štěstí a touze nemuset skrývat vlastní identitu.

Jak připomíná šéfredaktorka filmového magazínu 25fps Jana Bebárová, herecké výkony, zcela prosté sentimentu, jsou jednou z nejdůležitějších složek snímku. Ostatně Kristín „Lára“ Haralsdóttir byla dokonce v roli „vycházející hvězdy“ vybraná na letošní únorový festival Berlinale.

Za pozornost podle Bebárové stojí i práce polské kameramanky Ity Zbroniec - Zajtové. „Díky mezinárodnímu obsazení štábu se snímek nedá brát jako lokální severská záležitost. Má potenciál zasáhnout diváky po celém světě,“ potvrzuje pro Radiožurnál rozhodnutí poroty největšího amerického festivalu nezávislého filmu Sundance, která v roce 2018 filmu udělila cenu za nejlepší režii.

Ve filmu se odráží i zkušenosti z praxe

Problematikou žen v těžké životní situaci se Ísold Uggadóttir zabývala už během studií na kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde se blíže seznámila s poetikou sociálně angažovaných filmů britského režiséra Kena Loache.

Je to první islandský snímek, který kdy dostal cenu na prestižním americkém festivalu nezávislých filmů v Sundance | Zdroj: Asociace českých filmových klubů

Ta ovlivnila její krátké filmy i celovečerní debut A dýchejte klidně. Režisérka dlouho dopředu věděla, že jeho leitmotivem bude právě příběh matky s problematickou minulostí a lesbickou orientací.

‚‚Po návratu z Ameriky na Island pracovala v Rejkjavíku pro charitu a začala se setkávat s imigranty, kteří se dostali do pasti. Chtěli do Ameriky nebo do Kanady a Island pro ně nebyla ta čarokrásná krajina z pohlednic, nýbrž tíživé vězení. Při práci na scénáři se pak snažila implementovat příběh imigrantky do toho původního příběhu,” vysvětluje Jan Jílek, koordinátor distribuce Asociace českých filmových klubů.

Ta film posílá do kin pod hlavičkou projektu LFŠ uvádí. Název odkazuje k Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kterou Asociace každoročně pořádá v polovině prázdnin.

Právě tam loni návštěvníci snímek odměnili diváckou cenou. Letošní ročník má pořadové číslo dvě, loni na filmové škole uspěla gay romance Na konci světa režiséra Francise Leeho.

Kromě klubových kin drama A dýchejte klidně promítne festival severského filmu Scandi. V Praze i v regionech ho můžete navštívit od 10. do 13. ledna.