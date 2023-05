Už jste se dnes zálohovali? Nová česká sci-fi Bod obnovy budí v divácích velká očekávání

Velkou zodpovědnost a zároveň vysoké očekávání českých fanoušků sci-fi teď na svých bedrech mají tvůrci nové české sci-fi s názvem Bod obnovy. Film debutujícího režiséra Roberta Hloze vznikal od prvního nápadu devět let. V hlavní roli se představí jejich velký objev, divadelní herečka Andrea Mohylová. Praha 17:48 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na české poměry nadstandardní žánrový snímek Bod obnovy představuje první ukázku. Příběh filmu je zasazen do roku 2041, kdy lidstvo používá velmi vyspělé technologie a ústava všem občanům garantuje právo na „jeden celý život“.

Po nepřirozené smrti, jako je například autonehoda nebo teroristický útok, tak může být člověk obnoven ze své digitální zálohy. Teaser se na sociálních sítích objevil před pár dny a mezi filmovými fanoušky v Česku vzbudil neobyčejný zájem.

Od filmu tesaného do špalku po virtuální realitu. Anifilmu se v Liberci daří Číst článek

Film debutujícího režiséra Roberta Hloze vznikal od prvního nápadu devět let. Tvůrci do role hlavní hrdinky agentky Em Trochinowske obsadili pětatřicetiletou herečku Andreu Mohylovou. Jejího nadřízeného ztvárnil Jan Vlasák, spojence ve vyšetřování Matěj Hádek a profesionála z jiné bezpečnostní složky Václav Neužil. Ředitele společnosti zajišťující obnovu si zahrál Karel Dobrý, jeho podřízenou Agáta Kryštůfková a postavy „rebelů“ představují například Milan Ondrík nebo Iveta Dušková.

Robert Hloz s první verzí scénáře přišel za radou Státního fondu kinematografie v roce 2014. Ta mu k jeho příjemnému překvapení sdělila, že námět se jí líbí, ale musí si najít producenta.

Tím se stal Jan Kallista a východoevropská science fiction nakonec vzniká v česko-slovensko-polsko-srbské koprodukci. Natáčení začalo před dvěma lety v covidové době a velkou část příprav zabral casting.

Fotogalerie (5)







Myslíte, že dokážete naplnit očekávání i skalních fanoušků sci-fi, kteří mají nakoukané i ty nejnovější filmy a seriály zahraničních produkcí?

Tak ono dneska udělat sci-fi, která není nějakým odkazem na něco, co vzniklo v minulosti, v podstatě nejde. Samozřejmě důležité je, aby tam zůstal ten originální pohled na věc, ta filozofie.

Náš záměr byl od začátku udělat východoevropské sci-fi, což je něco, co v podstatě neexistuje a když už, tak je to laděné právě do toho západního střihu. My jsme na scénáři začali dělat v roce 2014 a souběžně vlastně vznikala i skvělá videohra Cyberpunk 2077, kterou vydalo polské studio.

Máme podobnou atmosféru. Oni vytvořili naprosto neuvěřitelný svět, strašně se jim to povedlo. Ten náš je víc ukotvený v realitě, zasazený do českého prostředí. Děj se v první polovině filmu odehrává hlavně v Praze.

Mezitím ještě vyšel seriál Altered Carbon, který má podobnou zápletku, kdy tedy je vaše mysl někde uložená a vy se nahráváte do různých tělesných schránek. Bod obnovy by se tak z tohoto pohledu dal považovat za takový pre-sequel k tomuto seriálu.

Říkal jste, že jste na scénáři začali pracovat v roce 2014, co se dělo pak?

S kamarádem scenáristou jsme tu první verzi odevzdali radě Státního fondu kinematografie.

Strašně mile nás překvapilo, když se nám ozvali s tím, že scénář se jim moc líbí, ale pokud chceme postoupit do dalšího kola, musíme si najít producenta.

Tím se stal Jan Kallista. Intenzivně jsme pracovali na scénáři a tzv. developmentu, protože když bychom udělali botu a vzniklo by tady konečně sci-fi, který bude ale blbý, tak něco podobného tady nikdo dalších 40 let zase nenatočí.

Takže celý tým dopředu poháněla i ta velká zodpovědnost, že máme na svých bedrech tuhle velkou váhu a nesmíme na té cestě zakopnout.

Samotné natáčení nejspíš zkomplikoval covid?

Točili jsme v listopadu 2021, kdy jsme měli 25 dnů bez úhony. Ale pak se to zkomplikovalo. Film vzniká v česko-slovensko-polsko-srbské koprodukci, takže do štábu přibývali noví a noví lidé, takže nás nakonec covid dostal a dotáčky jsme dělali loni v lednu.

Teď je tedy vše už o postprodukci. Stíháte premiéru toho 21. září?

Určitě, v pohodě. Není to sice úplně hotové, ale jak se říká – vidíme světlo na konci tunelu. Postprodukci nám dělá studio Magic Lab.

Co se týče obsazení, věděl jste při psaní postav, kdo by je měl hrát?

Popravdě, na některé postavy jsem tipy měl, ale při samotném castingu, který trval rok, jsem se tím nechtěl nechat ovlivnit. Byli jsme velmi pečliví a na některá videa jsme se dívali stále dokola a viděli jsme snad všechny české herce.

Nejtěžší bylo vybrat hlavní hrdinku. Nakonec to úplně proti všem očekáváním vyhrála Andrea Mohylová, která je divadelní herečka a nikdy nehrála ve velkém celovečeráku hlavní roli. Byl to prostě úžasný objev.

Ona přišla poslední den castingu a klíčem pro výběr té hlavní postavy byla pro nás scéna, kdy musí mít pistoli v ruce, na někoho mířit, křičet na něj a musíme jí to věřit, že je odhodlaná vystřelit.

To je strašně těžký, zvlášť v té castingové místnosti, kde nejsou žádné rekvizity. A najednou tam byla. Ta naše postava ze scénáře.