Film místo šprtání! V Česku začíná kampaň, která se snaží dostat filmovou výchovu do školních rozvrhů

Film místo šprtání! To je úmyslně provokativní slogan nové kampaně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Ta se dlouhodobě snaží prosadit filmovou výuku, která je součástí rámcových vzdělávacích programů už dvanáct let, do českých základních i středních škol. Praha 23:11 29. listopadu 2022

Téměř dvouminutový spot Projektu posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy s herečkou Terezou Dočkalovou by se měl v těchto dnech začít objevovat na plátnech kin a také na sociálních sítích. Cílem je upozornit školy, že filmová výchova má své důležité místo ve vzdělávání.

Nová kampaň kampaně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Mezi osobnosti, které jsou ambasadory filmové výchovy, patří Michaela Pavlátová, Helena Třeštíková, herci Antonie Formanová, Vojtěch Vodochodský, Tomáš Pšenička nebo režisér Václav Marhoul. Podle něj je filmová výuka důležitá hlavně kvůli estetickému cítění:

„Když si vezmu všechny umělecké obory - činoherní herectví, zpěv, hudba, baletní umění, taneční umění, výtvarné umění atd. Tak vlastně jediné médium, které je schopno renesančně to všechno absorbovat do jednoho jediného celku je film.“

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu Existuje od roku 2017 a sdružuje v současnosti téměř 50 členů, jednotlivců i organizací a institucí, kteří se věnují filmové výchově. Je to jediná oborová organizace, jejímž cílem je podpora a rozvoj oboru. Organizace nevznikla ve vzduchoprázdnu, navazuje na více než deset let snah o etablování oboru a práci menších skupin na MKČR nebo v Národním filmovém archivu. Asociace spojuje kromě expertů a organizací také samotné učitele, pro které jsme zřídili Pedagogický kabinet. Pro podtržení významu jednotlivých osobností jsme se také rozhodli udělovat Ceny Borise Jachnina osobnostem, které se na rozvoji F/AV zasloužily. Již osmým rokem pořádáme mezinárodní konferenci pro výměnu zkušeností Kino za školou, ale také menší odborná setkání, školení a semináře. Vedle toho se věnujeme intenzivní koordinaci, propagaci a komunikaci aktivit v oboru na webu filmvychova.cz, sociálních sítích a newsletteru.

Filmová výchova je sice součástí rámcových vzdělávacích programů už od roku 2010, ale jen jako doplňující předmět. Školám tak chybí nejen čas v rozvrhu, ale také učitelé, učebnice a metodická podpora. Pomáhat se snaží Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, která podle jejího předsedy Pavla Bednaříka převzala roli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Ve chvíli, kdy MŠMT schválí nějaký obor, tady konkrétně to bylo před dvanácti lety, tak už tehdy mělo myslet na nějakou podporu - metodickou, učebnice atd. Mezitím tedy my jsme jako asociace začali iniciovat vznik průvodce filmem a děláme online kurzy pro učitele,“ říká Bednařík

V současné době on a jeho tým spolupracují s ministerstvem na revizi rámcových vzdělávacích programů.

„Snažíme se hledat cesty, jak v nich filmovou výchovu zakotvit také ve vztahu k ostatním uměleckým oborům - hudební nebo výtvarné výchově. Dohromady by měly vytvářet jakýsi estetický program pro děti a ne, aby spolu bojovali o to, kolik hodin v rozvrhu dostanou. U filmu je navíc ta logická vazba na mediální výchovu a to už jsme u kritického myšlení, porozumění audiovizuálním dílům. Je tam také vazba na český jazyk, literaturu a třeba na informatiku, protože natáčení filmů nebo jen videí na YouTube a podobně vyžaduje zkušenost a schopnost pracovat s digitálními technologiemi.“

Web o filmové výchově Web filmvychova.cz je portál Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jehož cílem je shromažďovat a sdílet veškeré podstatné informace o oblasti filmové a

audiovizuální výchovy v České republice i ve světě. Chceme aktivně podporovat všechny snahy o filmovou výuku na českých školách i mimo ně. Tento projekt je

realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. Vedle toho vznikl také portál Oborové mapy FAV. Na něm spolupracuje Asociace pro

filmovou a audiovizuální výchovu s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Oborová mapa je kromě samotné interaktivní

mapy také databází, kde se shromažďují údaje např. o filmových školách, organizacích i významných osobnostech filmové výchovy.

Pedagogů, kteří kinematografii v hodinách využívají, přibývá. Třeba studenti jednoho pražského gymnázia nedávno - díky projektu CinEd - sledovali náročný německý snímek Strach jíst duše od režiséra Rainera Wernera Fassbindera. Reportáž tady.

Tzv. „Filmouka“ ale podle Asociace patří také na základní školy. Zuzana Havelková učí na ZŠ Duhový svět v Kladně, kde pro čtvrťáky a páťáky zařadila dvě hodiny filmové výchovy, kterou ale propojuje s literaturou, výtvarnou výchovou nebo matematikou.

„Já mam oproti jiným učitelům, kteří chtějí zařadit filmovou výchovu do rozvrhu, výhodu, že na naší škole mám rámcové vzdělávací programy na starosti. Učím tedy základy kinematografie, jak film funguje, animace a podobně. Nicméně ten největší potenciál ale vidím v oživení těch dalších předmětů. Třeba děti teď mají za úkol animovat matematickou slovní úlohu pro své mladší spolužáky. Je to úžasné propojení všech možných oblastí. Ten přesah je neuvěřitelný - rozvíjíme komunikaci, práci v realizačním týmu, kreativitu. Zkrátka všechny ty měkké dovednosti. Myslím si, že oblast filmové výchovy je u nás velmi nedoceněná,“ vysvětluje Havelková.

Asociace také na příští rok chystá nejen pro učitele a žáky, ale také jejich rodiče, průvodce filmových světem s názvem Filmouka. Ta bude mít také svou online podobu s filmy, ukázkami a pracovními listy. Lidé můžou její vznik podpořit v crowdfundingové kampani na webu donio.cz