Střídavá péče sklízí úspěch u kritiků i diváků, teď míří do českých kin

Jak daleko jsou rodiče schopni zajít v boji o děti? A jak z takového boje může vyjít samotné dítě? I o tom natočil francouzský režisér Xavier Legrand film Střídavá péče. Se snímkem hned dvakrát bodoval na loňském Filmovém festivalu v Benátkách, letos přesvědčil i na Febiofestu. Film začíná soudním jednáním.

„Velmi intimní příběh rodiny. Příběh, který by se mohl stát – možná se i stal – v jiných kulisách,“ zamýšlí se nad filmem Střídavá péče publicistka Iva Přivřelová.

Film Xaviera Legranda měl premiéru na loňském Filmovém festivalu v Benátkách – a odnesl si hned dvě ceny.

„V Benátkách film získal cenu jak za nejlepší debut, tak i cenu za nejlepší režii, což je docela velké ocenění. Byly tam dobré filmy, například Tvář vody nebo Tři billboardy kousek za Ebbingem. Ten film celkově svojí přesvědčivostí, tím že dokáže diváka chytnout, aniž by to příliš dramatizoval, že by ho příliš citově vydíral, nechává to na rovině, že se to může stát vám, vašim sousedům, tak ale zároveň je ten film napínavý,“ dodává Přivřelová.

Dětský herec Thomas Gioria ve snímku Střídavá péče. | Foto: Artcam | Zdroj: Artcam

Snímek, ve kterém se tvůrci rozhodli nepoužít filmovou hudbu, chvílemi může dlouhými záběry připomínat dokument. Hlavní postavou komorního dramatu je jedenáctiletý Julien, který se dostane do bezvýchodné situace – a neví, jestli mu soud uloží pobyt u matky, nebo otce. Jednotlivé charaktery film odhaluje postupně a není jasné, na čí straně je pravda. Přispěly k tomu i herecké výkony.

Střídavá péče měla českou premiéru na letošním Febiofestu v sekci Nová Evropa.

„Není to nějaký festivalový art, kromě toho, že to má dvě festivalové ceny z Benátek, tak film také vyhrál diváckou soutěž na Febiofestu. Je to dobře udělaný snímek pro všechny,“ dodává filmová publicistka Iva Přivřelová.

Xavier Legrand si za Střídavou péči odvezl ceny i z festivalu v San Sebastianu a výrazným stylem zaujal i porotce Mezinárodního filmového festivalu v Torontu.

Herečka Léa Drucker a herec Denis Ménochet ve snímku Střídavá péče. | Foto: Artcam | Zdroj: Artcam