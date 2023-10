Netypická domácí dobovka Úsvit reviduje náš vztah k jinakosti i český kapitalistický zázrak

Výpravný česko-slovenský film Úsvit vstoupil do kin. Drama z továrny pod Tatrami mění některé stereotypy českých historických filmů i obraz nás samotných. Skrze historickou stylizaci chce promlouvat přímo o některých z témat současnosti. V jeho jádru stojí téma přijímání jinakosti reprezentované intersexualitou. Recenze Praha 8:21 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Křenková jako Helena ve snímku Úsvit | Zdroj: Bontonfilm

Drama Úsvitu se odehrává v baťovském městě Svit, nositeli puncu technologického, obchodního a společenského rozvoje celého regionu. Moderní továrna na umělá vlákna stojí na úpatí Vysokých Tater ve 30. letech minulého století.

Právě tam se odehrává drama, protože v areálu fabriky se totiž najde mrtvola novorozence. Navíc děťátka s oběma pohlavními znaky. Co tato situace může znamenat pro českého továrníka? Co pro místní lidi? A co pro továrníkovu ženu Helenu, která je hlavní postavou filmu?

Hlavní hrdinka

Helena je vzdělaná, racionální a privilegovaná dáma první republiky. Dovede být velmi šarmantní ve společenské konverzaci, kde si nechává prostor pro ironii. Eliška Křenková v této roli hledá novou polohu svého herectví. Helena se svým mužem (Miloslav König) čeká dítě a tvoří víc než reprezentativní pár. Má ale o poznání větší ambice než být jen poslušnou paní továrníkovou.

Také proto od začátku nevěří tvrzení, že jde o sabotérskou snahu uškodit rozvoji výroby a vztahům s místními lidmi. Sama pátrá po tom, kde se tedy novorozeně ve fabrice vzalo, když žádná ze zaměstnaných žen nebyla těhotná.

Úsvit natočil jako svůj druhý celovečerní film režisér a producent Matěj Chlupáček, který je také spolutvůrcem televizních sérií jako Iveta (Voyo), Terapie (HBO) nebo Zrádci (Česká televize). Navzdory historické stylizaci chce snímkem promlouvat přímo o některých z témat současnosti.

Korporátní kultura

V jádru dramatu nestojí jen téma přijímání jinakosti, reprezentované intersexualitou – v dřívějším slovníku hermafroditismem, velmi explicitně vysvětleným v encyklopedické animované pasáži.

Chlupáček a scenárista Miro Šifra (seriály Zrádci, Rédl a další) ho totiž propojují s morální a korporátní kulturou, která velí některé věci nevidět nebo „ohýbat“ ve prospěch hlavních cílů byznysu. A také s opatrnou revizí jednoho z hlavních příkladů českého kapitalistického zázraku.

Tomáš Baťa, symbol českého podnikatelského úspěchu a národního rozvoje z doby všeobecně respektované první republiky, není ve filmu nikde zmíněný, ale jeho postavu dobře rozeznáváme. Optikou filmu se jeví jako člověk v pozadí, neštítící se výroby kompromitujících materiálů a likvidace levicových odpůrců.

Na Slovensku razí své zájmy poněkud kolonizátorským způsobem. Nástup modernity a technologického progresu vidí Šifra a Chlupáček bez růžových brýlí. Úspěch zakládají na hodnotovém základě, ve kterém je více prostoru pro inkluzi a méně pro expanzi.

Originalita

Úsvit na vícerých místech výrazně vystupuje ze své dobové stylizace. A to jednak gesty, jako je zdvižený prostředníček, tak i kostýmy, jako je velmi současně působící streetwearová mikina uprostřed dobově laděné garderoby.

Tyto prvky vystupují – ne vždy harmonicky – z celku filmu, který je plný stylistických ozvláštnění. Pečlivě vystavěné obrazy a kombinace trikových digitálních prvků s nasnímanými krajinami patří k pozitivním stránkách filmu, jejich vzájemná montáž ale ukazuje, že množství z nich je ve filmu pouze jako gimmicky, tedy efektní, ale režijně nedostatečně opodstatněné prvky.

Také odpočítávání Helenina těhotenství a návštěvy generálního vedení z Čech, které jsou zdůrazněné vizuálně dominantními titulky, působí jako dodatečná snaha dodat ději napětí a gradaci. Kriminální, narativní stránka filmu je na rozdíl od ideového konceptu Úsvitu a zmíněné revize domácího žánru historického snímku a zpochybnění národního obrazu slabinou. Přesto si Úsvit v kontextu českého filmu zaslouží pozornost.