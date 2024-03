Muzikál Vlasy měl premiéru před 45 lety. ‚Nerozuměl jsem ničemu, ale písničky byly klenot,‘ říkal Forman

„Vůbec jsem nerozuměl, o čem zpívají, ale co písnička, to klenot,“ vzpomínal režisér v rozhovoru s kanálem KGSM MediaCache na rok 1967, kdy v divadle v New Yorku ještě mimo Broadway viděl vůbec první představení muzikálu Vlasy s hudbou Galta MacDermonta.

Už tehdy zašel za autory textu, herci Jamesem Radem a Geromem Ragnim, a řekl jim, že by muzikál jednou rád zfilmoval. „K mému úžasu znali moje Lásky jedné plavovlásky,“ popisoval Forman.

Jenže z nabídky nakonec nic nebylo. Ani o čtyři roky později, kdy už Forman žil trvale ve Spojených státech. Tehdy tomu nepřály tarotové karty, které si člen autorského týmu vykládal.

„To je ještě ve hvězdách, to je ještě ve hvězdách! Ale pak jsem natočil Taking Off a Přelet nad kukaččím hnízdem,“ říkal Forman. Za adaptaci románu Kena Keseyho potom dostal Oscara za režii. „Oscar je důležitý, protože zvýší vaši cenu. A s penězi přichází svoboda,“ vysvětloval.

Potom přišli i autoři muzikálu Vlasy. „Zeptali se, jestli to pořád chci zfilmovat. Jasně že jsem chtěl,“ vzpomínal Forman pro KGSM MediaCache.

A tak se stalo, že Vlasy měly premiéru v roce 1979, dávno po sezoně šedesátých let, kdy se děj odehrává a která přinesla mimo jiné sexuální revoluci, hnutí hippies a protesty proti válce ve Vietnamu.

Forman si ale našel svůj úhel pohledu: téma osobní svobody. „Překvapilo mě, jak je Amerika svobodná, když při pohledu do zrcadla dokáže vidět své temné stránky,“ říkal. Výsledkem je snímek, ke kterému se můžeme vracet.