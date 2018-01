Realita s příznakem dramatičnosti. Churchill se s Londýňany v metru neradil, rád ale 'mizel'

„Během těch posledních několika měsíců chodil král se smrtí, jako by mu byla společníkem – známým, kterého poznal a z něhož neměl strach. Nakonec smrt přišla jako přítel. (…) Žádný ministr nikdy během války neviděl krále tolikrát, jako já. Ujistil jsem se, že je informován o všech tajných záležitostech. Péče a důkladnost, s jakou zvládal ten obrovský denní tok státních dokumentů, zanechala na mé mysli hlubokou stopu. Dovolte mi zmínit další skutečnost. Buckinghamský palác byl jednou bombardován zrovna v den, kdy se král vrátil z Windsoru. Zasažena byla jedna strana nádvoří. Kdyby okna naproti těm, ze kterých se král s královnou dívali ven, nebyla otevřena, jistě by je oslepilo rozbité sklo. Takto je jen výbuch odhodil zpátky. Ačkoli jsem krále v té době vídal často, o této události jsem až do nedávna neslyšel. Jejich veličenstva se o tom nikdy nezmínila.“

z projevu Winstona Churchilla k nástupu Alžběty II. na trůn a na památku krále Jiřího VI., únor 1952