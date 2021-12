Zátopek se do užšího výběru pro nominace na Oscary nedostal. Do dalšího kola postoupilo 15 zemí

Snímek Zátopek režiséra Davida Ondříčka se nedostal do užšího výběru pro nominace na Oscary za letošní rok, který v úterý zveřejnila americká filmová akademie. Do kategorie nejlepších zahraničních filmů se probojovaly snímky z patnácti zemí - Rakouska, Belgie, Bhútánu, Dánska, Finska, Německa, Islandu, Íránu, Itálie, Japonska, Kosova, Mexika, Norska, Panamy a Španělska. Do finále boje o prestižní filmové ocenění jich nakonec postoupí osm.

