Road movie o nepravděpodobném přátelství. Oscarový favorit Zelená kniha měl v Česku první promítání

Jedním z favoritů nedělního udílení Cen Akademie je americká road movie Zelená kniha. Příběh o přátelství navzdory rozdílům, který se odehrává v kulisách rasistického jihu, má šanci proměnit nominace v hereckých kategoriích a stát se nejlepším filmem minulého roku. Podle režiséra Petera Farrellyho jde o film pro všechny, přesto se nevyhnul kontroverzím. Praha 10:32 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mahershala Ali a Viggo Mortensen ve filmu Zelená kniha | Zdroj: Aerofilms

Afroamerický klavírní virtuóz, jeho rasistický řidič a společná cesta na jih podle takzvané Zelené knihy. Tak se ještě v 60. letech říkalo průvodci, který radil Afroameričanům, jaké podniky navštěvovat, aby se vyhnuli diskriminaci.

Bez moderátorů, ale se všemi kategoriemi. V Los Angeles se předávají Oscaři Číst článek

Příběh vycházející ze skutečných událostí může v neděli získat celkem pět Oscarů. Obhajuje přitom vítězství na Zlatých glóbech v kategoriích herec ve vedlejší roli, nejlepší scénář a nejlepší komediální snímek.

Chci s vámi sdílet naději

„Zelená kniha je příběh o cestě Dona Shirleyho a Tonyho Vallelongy napříč Amerikou v 60. letech minulého století. Don Shirley byl skvělý člověk a nedoceněný génius, který nemohl hrát hudbu, jakou chtěl, jen kvůli barvě své pleti. I přesto ale stvořil vlastní žánr hudby, melodie, které rezonují dodnes,“ rozhovořil se režisér filmu Peter Farrelly v děkovné řeči.

„Tony Vallelonga pocházel z rodiny imigrantů žijících v Bronxu. Kultury, která si nevážila různorodosti a osobitosti, ale při cestě s Donem Shirleym charakterově vyrostl více, než většina rodin zvládne v průběhu několika generací,“ líčil režisér jednoho z hrdinů na předání Zlatých glóbů.

Cenu pro nezávislé filmy Spirit Awards získal snímek If Beale Street Could Talk Číst článek

„Když jsem tenhle příběh slyšel, dal mi naději. A já chci tu naději sdílet s vámi. Protože stále žijeme v čase rozdělené společnosti, možná ještě více než kdy dříve. Tenhle snímek je pro všechny. Když dokázali najít společnou řeč Don Shirley a Tony Vallelonga, můžeme i my všichni. Jediné, co musíme udělat, je mluvit spolu a nesoudit druhé na základě našich rozdílů, ale naopak hledat, co máme společného. A máme toho opravdu mnoho společného,“ dodal Farrelly.

Snímek se ale nevyhnul kontroverzím. Někteří filmoví kritici ho obvinili z toho, že zjednodušuje rasismus a upozaďuje postavu Dona Shirleyho. Hudebníkova rodina se dokonce od Zelené knihy distancovala s tím, že snímek lživě prohlašuje, že Shirley žil izolovaně od afroamerické komunity.

Partnerem filmu Zelená kniha je i Radiožurnál. Jeho česká premiéra bude 7. března, vybraná kina ho ale v předpremiéře uvedla už tento týden.