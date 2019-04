Basketbal jako dorozumívací řeč. Zlatý podraz v USA otevírá festival Czech That Film a sklízí úspěchy

V USA znají nacismus a komunismus jen z opačné strany barikády, naopak basketbal je Američanům velmi blízký. Obě témata spojuje snímek Zlatý podraz, který otevírá osmý ročník festivalu českého filmu v Severní Americe Czech That Film. Režisér Radim Špaček ho představil ve Washingtonu, kde je navíc hvězdou NBA Tomáš Satoranský. Ten se na plátně mihne v jedné z okrajových rolí. O filmu i jeho přijetí v USA mluvil s režisérem zpravodaj Radiožurnálu. Od stálého zpravodaje Washington 18:25 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejdřív jsme do Ameriky coby země tomuto sportu zaslíbené začali vyvážet basketbalisty, teď už i film na basketbalové motivy. (Natáčení filmu Zlatý podraz, ilustrační foto) | Zdroj: Falcon

Když se - tak jako ve Zlatém podrazu - odehrávají na pozadí basketbalového příběhu, jsou krutosti nacismu a komunismu v Československu 40. a 50. let pro zdejší publikum rázem srozumitelnější.

„Myslím, že basket určitě pomáhá. Je to taková dorozumívací řeč. Přestože třeba (Američané) úplně nerozumí detailům historických reálií – basket to dokáže nějakým způsobem sjednotit,“ přesvědčuje se v USA režisér Radim Špaček, který pro něj neznámý svět basketbalu objevoval až během práce na filmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

„Říkal jsem si, jestli to není trochu risk. Jestli se nebudou smát tomu, že se nějací Středoevropani snaží hrát basket. Ale když mě potom jedna afroamerická lesba objala a říkala: ,Já si před tím filmem říkala, jak nějací běloši mohou točit o basketu!? Ale strašně se omlouvám, ten film je tak skvělej!‘ S takovým dojetím a emocí. To mě přesvědčilo o tom, že to funguje. Je to pro ně něco nového, co zatím nepoznali,“ popisuje pro Radiožurnál.

Satoranský ve filmu

Po promítání ve Washingtonu režisér Špaček sklízí uznání a odpovídá na další a další dotazy víc než půl hodiny. Jen jeden detail většině publika unikl - několik sekund filmové slávy Tomáše Satoranského nepostřehl ani vedle mě sedící dopisovatel izraelského basketbalového magazínu, i když se s českým hráčem NBA osobě setkává.

„Tomáš Satoranský se tam jen tak mihne jako cestující na nádraží a spousta lidí si ho ani nevšimne. Takže se spíš ptají, kde tam ten Tomáš Satoranský je. Chtějí vědět, ve které scéně se mihnul – ale je to čest, že jsme ho mohli použít aspoň jako takového maskota. Teď je asi opravdu nejznámějším Čechem, který dobývá zdejší nebe,“ dodává režisér.

Basket se nam tu nejak kumuluje. Dnes o @satoransky tentokrat jako herci, co mel ve “svem” meste premieru v kine, a jak se reziser Spacek ocitl v naruci dojate Afroamericanky... @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/ew81UQWVIA — Jan Kaliba (@JanKaliba) 12. dubna 2019

Sám Satoranský se na svou roli ve filmu dívá skromně. „Hraji opravdu vteřinovou roli, takže necítím, že bych tam měl nějaký podíl. Ale je super, že má film premiéru i tady v Americe, že se promítá ve 23 městech. Je to úžasné a myslím, že ten příběh určitě láká,“ říká basketbalista NBA a teď trochu i herec v amerických a kanadských kinech.

Ovšem film Zlatý podraz ani svou epizodní roli Tomáš Satoranský stále ještě neviděl, ani na washingtonskou premiéru to do kina nestihl - pokud tedy nepočítáme propagační odznaky s jeho podobiznou, které rozdává Radim Špaček a coby režisér jedinému Čechovi v NBA připomíná, co už od něj slyšel po natáčení: „Říkal jsem mu, že kdyby nemohl hrát basket, může se pokusit o hereckou kariéru. Proč ne?“

Zlatý podraz i další české filmy festivalu Czech That Film budou kolovat americkými a kanadskými kiny až do srpna.