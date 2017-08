Filmaři dokončují snímek Milada. Komunistickou prokurátorku Polednovou si zahraje Anna Geislerová

Filmaři finišují s dokončovacími pracemi na snímku Milada. Ten vypráví příběh dr. Milady Horákové, která zemřela na komunistické šibenici po zinscenovaném soudním líčení. Do titulní role obsadili filmaři izraelsko-americkou herečku Ayelet Zurerovou. Zanícenou komunistickou prokurátorku Ludmilu Brožovou Polednovou si pak zahraje Anna Geislerová. Praha 9:25 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prokurátorku Ludmilu Brožovou Polednovou někteří hájí s tím, že v celém vykonstruovaném procesu byla loutkou.

„Byla loutkou, to určitě. To asi všichni. Když jsme tam stáli a byl tam plný sál komparzistů, byli jsme v těch kostýmech v justičním paláci, tak i s tím projevem jsem pochopila, že tahleta paní tomu naprosto věřila. Jsem přesvědčena, že ani na chvíli nepochybovala o tom, že Milada Horáková je zlo. Nebyla zfanatizovaná, ona tomu věřila. V té době to asi všechny lidi obklopovalo. Ona si, podle mě, myslela, že koná dobrou věc,“ říká Radiožurnálu představitelka prokurátorky Anna Geislerová.

Záporná role pro ni byla zároveń novou a zajímavou hereckou zkušeností: „Byla to pro mě první reálná žijící osoba, kterou jsem vlastně mohla hrát. To mě na tom fascinovalo. Vycházíte z něčeho jasně daného, víte, jak ten člověk vypadal, jak mluvil.“

Snímek Milada vychází z historických událostí a ukazuje i vykonstruovaný proces s dr. Miladou Horákovou. Ten pro ni skončil v červnu roku 1950 rozsudkem smrti.

Milada Horáková | Foto: NFA

„Máme dotočeno. Film je v poslední fázi postprodukce. Máme film nastříhaný, teď už máme jen zvukovou postprodukci a nahrávání hudby. Ten film půjde do kin na začátku listopadu. Předtím budeme dělat dva měsíce promo a marketing,“ , říká Radiožurnálu režisér David Mrnka.

S některými reakcemi se David Mrnka už setkal: „Film jsem nahrubo ve střižně procházel s dcerou Milady Horákové, takže reakce máme. A zatím všechno dobré.“

Od rodiny prokurátorky Ludmily Brožové Polednové režisér žádnou reakci nedostal.