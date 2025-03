Filmaři v Brně natáčí adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové. Zavítali i do rozhlasu

Historický román Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové získává po divadelní adaptaci i filmovou podobu. Kniha popisuje tragický osud dívky z českoněmecké rodiny, která se po druhé světové válce stala obětí divokého odsunu Němců z Brna, a sleduje její život až do 90. let minulého století. Dvoudílný televizní film lidé uvidí příští rok. Filmaři natáčeli i v budově Českého rozhlasu Brno. Brno 7:23 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Natáčení filmu Vyhnání Gerty Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„My teď natáčíme scénu z 90. let, kdy Gerta přichází do brněnského rozhlasu se svojí vnučkou a povede tady debatu o kolektivní vině a odsunu brněnských Němců. Vrátí se zpátky do té doby, kdy byla mladá dívka,“ přibližuje práci filmového štábu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Brněnské studio Českého rozhlasu obsadili o víkendu filmaři. Vybrali si ho jako jednu z lokací pro natáčení dvoudílného filmu Vyhnání Gerty Schnirch podle stejnojmenného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové

Mladou Gertu hraje Barbora Váchová, tu starší Milena Steinmasslová. „Kdybych mohla předtím vidět nějaké obrazy s tou bytostí, která je to moje mladší já, tak by to bylo pro mě jednodušší. Takhle hraju život, z něhož reálně jako herečka prožiju ten kousek. Ale na druhou stranu je to zajímavý herecký úkol,“ hodnotí Steinmasslová.

Film vzniká v mezinárodní spolupráci České televize, společnosti Negativ, HBO a ARTE. Scénář napsali Alice Nellis, Ondřej Gabriel a Tomáš Mašín, který je taky režisérem filmu. „Čistě lidsky je to dřina a stres. Tohle je zatím nejtěžší projekt, ke kterému jsem se upsal. Je to těžší než Bratři – a to jsem si myslel, že Bratři byli nejtěžší projekt,“ naráží na svůj starší film o bratrech Mašínových, který získal Českého lva v kategorii Nejlepší film.

Na natáčení se přišla podívat i autorka knižní předlohy Kateřina Tučková: „Je to pro mě strašně emotivní vidět, jak ty postavy, se kterými jsem žila a vlastně žiju dodnes, dostávají podobu skrze tváře herců a hereček a jak celý příběh ožívá. Vidět to staré Brno, to všechno je pro mě velice dojemné, mám z toho radost a na výsledek se těším.“

Autorům filmové adaptace Tučková do práce nezasahovala. Změn přitom udělali hodně: například scéna v rozhlase v knize vůbec není.

Spisovatelka je ráda, že téma románu se dostane k ještě širšímu publiku. „Během let, co jsem s Gertou Schnirch jezdila po různých čteních, festivalech a veletrzích, lidé začali otázku česko-německého poválečného vypořádání vnímat s větší citlivostí. Díky filmu se to dostane k ještě širším vrstvám a potom si myslím, že už to to téma kolektivní viny nebude budit takové kontroverze, jako ještě v nedávné minulosti budilo,“ míní Tučková.

Natáčení bude pokračovat až do konce června, a to nejen v Brně a na jižní Moravě, ale taky v Děčíně, Teplicích a v pražských televizních ateliérech. Česká televize film odvysílá příští rok.